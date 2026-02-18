ROUNDUP/Aktien New York
Leichte Gewinne - Experte: Risikoscheu nimmt zu
- Dow Jones +0,2% bei 49.630, unter 50.000 tief.
- KI-Sorgen belasten Märkte, Anleger flüchten...
- Nasdaq +0,1% 24.736, S&P 500 +0,2% 6.860 knapp
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem verhaltenen Start in die verkürzte Börsenwoche ist der Auftakt an den US-Aktienmärkten auch am Mittwoch zäh verlaufen. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Handel zwar um 0,3 Prozent zu, verblieb mit 49.682 Punkten aber unter der Marke von 50.000 Zählern, unter die er zuletzt gerutscht war.
Die Sorgen über belastende Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf die Geschäftsmodelle von Unternehmen und ganzen Branchen lastete zuletzt auf den Börsen. "Die Aktienmärkte scheinen die Widerstandsfähigkeit der Unternehmen angesichts der durch KI verursachten Umbrüche auf die Probe zu stellen", schrieb Axel Botte, Chefstratege des Investmenthauses Ostrum Asset Management. Die Risikoscheu nehme zu, die Märkte reagierten wie so oft reflexartig auf Abwärtsrisiken für die Aktienkurse und wendeten sich risikofreieren Anlagen zu.
Der technologielastige Nasdaq 100 gewann am Mittwoch 0,3 Prozent auf 24.772 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg ebenfalls um 0,3 Prozent auf 6.862 Zähler.
Die Aktien des Chip-Giganten Nvidia verbuchten ein Plus von 1,8 Prozent. Sie profitierten davon, dass der Social-Media-Riese Meta in den nächsten Jahren eine Millionenzahl von Nvidia-Prozessoren einsetzen will. Experten sehen darin einen Schritt, um die bereits enge Beziehung beider Unternehmen zu festigen. Meta-Aktien gaben um 1 Prozent nach.
Nvidia hat zudem laut einem Bericht an die Börsenaufsicht SEC Beteiligungen neu strukturiert. Neben dem Einstieg beim Halbleiter-Designer Synopsys ging daraus hervor, dass Anteile an den Unternehmen Applied Digital und Recursion Pharmaceuticals verkauft wurden. Deren Aktien gerieten mit jeweils minus fast 8 Prozent unter Druck.
Die Saison der Quartalsberichte bot gemischte Nachrichten: Das Cybersicherheits-Unternehmen Palo Alto Networks enttäuschte Anleger mit den Jahresprognosen, wie der Kursrutsch von 8,5 Prozent zeigte. Besser kamen die Resultate von Analog Devices und Cadence Design Systems an, deren Titel um 2,5 respektive 6 Prozent anzogen./bek/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,56 % und einem Kurs von 292,6 auf Tradegate (18. Februar 2026, 16:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -0,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,32 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,90 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 255,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +46,45 %/+71,38 % bedeutet.
Wird wieder politisch hier. Bringt doch nix. Ich glaube alle hier wissen, dass vieles im Argen liegt. In Deutschland liegen wir Kapitalanleger noch einigermaßen im akzeptablen Bereich, zumindest unter der Schwelle, wo ich mein Köfferchen packen würde.
Also...relax.... beobachten, das Depot anpassen und flexibel bleiben. Zumindest Rentner/Pensionäre und Privatiers können sich immer rasch vom Acker machen, wenn die Zügel des Staates irgendwann zu unverschämt werden. Auch innerhalb der EU gibt es interessante steuerliche Fluchtgebiete. Wir sehen uns diesen Sommer mal Luxemburg an, normale Veräußerungsgewinne (Haltedauer mehr als 6 Monate) sind der Regel steuerfrei, solange keine wesentliche Beteiligung vorliegt. Oder Polen mit 19% Pauschale + einigen steuerfreien Depotmöglichkeiten zur Altersvorsorge.
Ich finde ja du beschwichtigst etwas zu stark. Man muss auch mal klare Kante zeigen wenn etwas zu weit geht. Und das tut es.