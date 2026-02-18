    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wie Wolfgang Grupp junior Trigema führt

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BURLADINGEN (dpa-AFX) - Die Verantwortung ist groß, die Erwartung ebenso: Wolfgang Grupp junior führt gemeinsam mit seiner Schwester Bonita das Familienunternehmen Trigema weiter - und will dabei seinen eigenen Weg gehen. Statt den 83 Jahre alten Vater zu kopieren, setzt die nächste Generation auf Kontinuität und neue Impulse. "Unser Ziel sollte sein, die Firma nachhaltig weiterzuführen. Ich werde nie drankommen an das, was mein Vater geleistet hat", sagte Grupp junior im Podcast "Unternehmermacher".

    Er und seine Schwester Bonita, die kürzlich Mutter geworden ist, führen das Familienunternehmen in Burladingen (Zollernalbkreis) seit einigen Jahren. Sie leitet die Bereiche Onlinehandel, Marketing und Personal. Wolfgang Grupp junior verantwortet Geschäftskunden, IT-Projekte, die Produktion und Finanzen.

    Zu bewahren, was sein Vater geschaffen hat, und es weiterentwickeln sei für ihn der richtige Weg, sagte Grupp junior. "Jetzt müssen wir unseren Teil leisten." Es sei wie ein Staffellauf. "Man darf sich nicht verrückt machen lassen. Ich glaube, gerade in nachfolgenden Generationen baut man sich selber einen zu großen Erwartungsdruck auf, und den soll man meiden." Seine Schwester und er wollten keine Kopie vom Vater sein.

    Der Textilunternehmer Wolfgang Grupp wurde 1942 in Burladingen geboren. Die Stadt liegt auf der Schwäbischen Alb und hat etwas mehr als 12.000 Einwohner. 1969 übernahm Grupp die von seinem Großvater gegründete Firma. Mit eiserner Hand führte er Trigema aus den roten Zahlen.

    Trigema ist ein Hersteller von Wäsche, Freizeit- und Sportbekleidung und wirbt damit, zu 100 Prozent "Made in Germany" anzubieten. 2023 lag der Produktionsumsatz bei 129,3 Millionen Euro, die Mitarbeiterzahl bei gut 1.140.

    Der frühere Trigema-Chef hatte Mitte des vergangenen Jahres einen Suizid-Versuch öffentlich gemacht. Er habe sich Gedanken darüber gemacht, ob er überhaupt noch gebraucht werde./tat/DP/men






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
