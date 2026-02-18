    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    Netflix – Übernahme platzt? Bodenbildung?

    Ist der Boden bei „Big-Tech“ drin. Es gibt zumindest Hoffnung. Die Mag7 lagen seit Jahresbeginn knapp 10 Prozent im Minus – bspw. hier zu sehen im US-ETF. Nun scheint der Markt das „risk off“-Umfeld abschütteln zu können. Berichte über eine Annäherung zwischen den USA und dem Iran stützten, belasteten kurzfristig natürlich die Edelmetalle. 
    Hoffnung auf eine Bodenbildung gibt es auch bei Netflix. Seit die Übernahmefantasie rund um Warner Bros. konkret wurde, hat sich der Bewertungsfokus verschoben. Der Markt straft nicht das Streaming-Geschäft ab, sondern das Risiko: hohe Finanzierungssummen, Integrationskomplexität, mögliche Verwässerung und regulatorische Unsicherheit. Daher kann man den neuen Bieterkampf fast als Chance betrachten. Ancora als aktivistischen Investor bei Warner hat offen gegen den Netflix-Deal mobilisiert und die Alternativofferte von Paramount unterstützt.  Mittlerweile preist der Markt beide Offerten mit 50/50. Wir setzen weiterhin via Call WKN VJ0U60 auf ein Comeback.



    Autor
    Daniel Saurenz
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Verfasst von Daniel Saurenz
