Netflix – Übernahme platzt? Bodenbildung?

Ist der Boden bei „Big-Tech“ drin. Es gibt zumindest Hoffnung. Die Mag7 lagen seit Jahresbeginn knapp 10 Prozent im Minus – bspw. Ist der Boden bei „Big-Tech“ drin. Es gibt zumindest Hoffnung. Die Mag7 lagen seit Jahresbeginn knapp 10 Prozent im Minus – bspw. hier zu sehen im US-ETF. Nun scheint der Markt das „risk off“-Umfeld abschütteln zu können. Berichte über eine Annäherung zwischen den USA und dem Iran stützten, belasteten kurzfristig natürlich die Edelmetalle.

Hoffnung auf eine Bodenbildung gibt es auch bei Netflix. Seit die Übernahmefantasie rund um Warner Bros. konkret wurde, hat sich der Bewertungsfokus verschoben. Der Markt straft nicht das Streaming-Geschäft ab, sondern das Risiko: hohe Finanzierungssummen, Integrationskomplexität, mögliche Verwässerung und regulatorische Unsicherheit. Daher kann man den neuen Bieterkampf fast als Chance betrachten. Ancora als aktivistischen Investor bei Warner hat offen gegen den Netflix-Deal mobilisiert und die Alternativofferte von Paramount unterstützt. Mittlerweile preist der Markt beide Offerten mit 50/50. Wir setzen weiterhin via Call WKN VJ0U60 auf ein Comeback.