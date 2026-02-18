Amazon, Nvidia, Alphabet – ist das der Tech-Boden?

Die Analysten sehen den Markt im dritten Jahr eines voraussichtlich zehnjährigen KI-Ausbaus, wobei 2026 einen entscheidenden Wendepunkt markieren dürfte. Für 2026 rechnet Wedbush mit Investitionsausgaben (Capex) der großen Tech-Konzerne von rund 650 Milliarden Dollar. Hinzu kämen steigende KI-Investitionen von Regierungen und Unternehmen.

Auch bei der Citi äußert man sich am Dienstag optimistisch. Die Analysten heben dabei Nvidia hervor. Citigroup empfiehlt, die Aktie von Nvidia aufzustocken, und rechnet mit einer Outperformance in der zweiten Jahreshälfte 2026, da sich die Visibilität bei der KI-Nachfrage mit Blick auf 2027 verbessern dürfte.

Analyst Atif Malik prognostiziert für das Januar-Quartal einen Umsatz von 67 Milliarden Dollar und liegt damit über dem Konsens von 65,6 Milliarden Dollar. Für das April-Quartal erwartet er eine Prognose von 73 Milliarden Dollar gegenüber Markterwartungen von 71,6 Milliarden Dollar. Der Start der Plattformen B300 und Rubin soll in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 zu einer Beschleunigung des Umsatzwachstums um 34 % führen.

Im Fokus der Investoren steht die für Mitte März geplante GTC-Konferenz. Dort dürfte Nvidia seine Roadmap im Bereich Inference vorstellen und einen ersten Ausblick auf die KI-Umsätze 2026 und 2027 geben.

Für das Geschäftsjahr 2027 rechnet Citi mit einer Bruttomarge von rund 75 %, während die operativen Aufwendungen im hohen 30-Prozent-Bereich zulegen dürften. Trotz steigender Investitionen der Hyperscaler und zunehmendem Wettbewerb im Inference-Segment geht die Bank davon aus, dass Nvidia sowohl im KI-Training als auch bei Inference führend bleibt.

Citi bestätigt das Buy-Rating und das Kursziel von 270 Dollar. Die Aktie erscheine im Vorfeld der erwarteten Stärke in der zweiten Jahreshälfte 2026 attraktiv.