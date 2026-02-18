    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Amazon, Nvidia, Alphabet – ist das der Tech-Boden?

     
    Der jüngste Rücksetzer bei Technologiewerten ist nach einer aktuellen Einschätzung von Wedbush Securities überzogen. Der Investitionszyklus rund um künstliche Intelligenz stehe noch am Anfang.

    Die Analysten sehen den Markt im dritten Jahr eines voraussichtlich zehnjährigen KI-Ausbaus, wobei 2026 einen entscheidenden Wendepunkt markieren dürfte. Für 2026 rechnet Wedbush mit Investitionsausgaben (Capex) der großen Tech-Konzerne von rund 650 Milliarden Dollar. Hinzu kämen steigende KI-Investitionen von Regierungen und Unternehmen.

    NEU – unser täglicher komptakter Börsendienst 

    Daily ist der Börsendienst für alle, die informiert und handlungsfähig bleiben wollen – ohne den ganzen Tag am Bildschirm zu hängen. Sie erhalten börsentäglich genau eine E-Mail zwischen 16 und 17 Uhr mit dem wichtigsten, was Anleger wirklich wissen müssen: die entscheidenden Entwicklungen in Deutschland und den USA, die relevanten Bewegungen an DAX, Dow/Nasdaq & Co. und eine klare Einordnung, was davon Konsequenzen für Ihr Depot hat.

    Auch bei der Citi äußert man sich am Dienstag optimistisch. Die Analysten heben dabei Nvidia hervor. Citigroup empfiehlt, die Aktie von Nvidia aufzustocken, und rechnet mit einer Outperformance in der zweiten Jahreshälfte 2026, da sich die Visibilität bei der KI-Nachfrage mit Blick auf 2027 verbessern dürfte.

    Analyst Atif Malik prognostiziert für das Januar-Quartal einen Umsatz von 67 Milliarden Dollar und liegt damit über dem Konsens von 65,6 Milliarden Dollar. Für das April-Quartal erwartet er eine Prognose von 73 Milliarden Dollar gegenüber Markterwartungen von 71,6 Milliarden Dollar. Der Start der Plattformen B300 und Rubin soll in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 zu einer Beschleunigung des Umsatzwachstums um 34 % führen.

    Im Fokus der Investoren steht die für Mitte März geplante GTC-Konferenz. Dort dürfte Nvidia seine Roadmap im Bereich Inference vorstellen und einen ersten Ausblick auf die KI-Umsätze 2026 und 2027 geben.

    Für das Geschäftsjahr 2027 rechnet Citi mit einer Bruttomarge von rund 75 %, während die operativen Aufwendungen im hohen 30-Prozent-Bereich zulegen dürften. Trotz steigender Investitionen der Hyperscaler und zunehmendem Wettbewerb im Inference-Segment geht die Bank davon aus, dass Nvidia sowohl im KI-Training als auch bei Inference führend bleibt.

    Citi bestätigt das Buy-Rating und das Kursziel von 270 Dollar. Die Aktie erscheine im Vorfeld der erwarteten Stärke in der zweiten Jahreshälfte 2026 attraktiv.

     





    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Daniel Saurenz
    Amazon, Nvidia, Alphabet – ist das der Tech-Boden?   Der jüngste Rücksetzer bei Technologiewerten ist nach einer aktuellen Einschätzung von Wedbush Securities überzogen. Der Investitionszyklus rund um künstliche Intelligenz stehe noch am Anfang. Die Analysten sehen den Markt im dritten Jahr eines …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     