Börsen Start Update
Börsenstart USA - 18.02. - US Tech 100 stark +0,65 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:57) bei 49.743,81 PKT und steigt um +0,40 %.
Top-Werte: Goldman Sachs Group +3,26 %, Amazon +2,22 %, Walt Disney +1,96 %, JPMorgan Chase +1,70 %, NVIDIA +1,35 %
Flop-Werte: 3M -1,77 %, Boeing -0,69 %, Travelers Companies -0,67 %, Procter & Gamble -0,47 %, Verizon Communications -0,40 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.868,01 PKT und steigt um +0,65 %.
Top-Werte: DoorDash Registered (A) +6,91 %, Shopify +6,06 %, AppLovin Registered (A) +5,75 %, Palantir +5,30 %, Verisk Analytics +4,14 %
Flop-Werte: Datadog Registered (A) -3,52 %, Palo Alto Networks -2,00 %, Vertex Pharmaceuticals -1,65 %, Zscaler -1,56 %, Fortinet -1,53 %
Der S&P 500 steht bei 6.878,38 PKT und gewinnt bisher +0,54 %.
Top-Werte: Garmin +17,39 %, Global Payments +13,17 %, Insulet +8,30 %, Moderna +7,08 %, DoorDash Registered (A) +6,91 %
Flop-Werte: Genuine Parts -4,98 %, Datadog Registered (A) -3,52 %, Republic Services -3,51 %, Progressive -2,33 %, Charles River Laboratories International -2,28 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.