Börsenstart USA - 18.02. - US Tech 100 stark +0,65 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:57) bei 49.743,81 PKT und steigt um +0,40 %.

Top-Werte: Goldman Sachs Group +3,26 %, Amazon +2,22 %, Walt Disney +1,96 %, JPMorgan Chase +1,70 %, NVIDIA +1,35 %

Flop-Werte: 3M -1,77 %, Boeing -0,69 %, Travelers Companies -0,67 %, Procter & Gamble -0,47 %, Verizon Communications -0,40 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.868,01 PKT und steigt um +0,65 %.

Top-Werte: DoorDash Registered (A) +6,91 %, Shopify +6,06 %, AppLovin Registered (A) +5,75 %, Palantir +5,30 %, Verisk Analytics +4,14 %

Flop-Werte: Datadog Registered (A) -3,52 %, Palo Alto Networks -2,00 %, Vertex Pharmaceuticals -1,65 %, Zscaler -1,56 %, Fortinet -1,53 %

Der S&P 500 steht bei 6.878,38 PKT und gewinnt bisher +0,54 %.

Top-Werte: Garmin +17,39 %, Global Payments +13,17 %, Insulet +8,30 %, Moderna +7,08 %, DoorDash Registered (A) +6,91 %

Flop-Werte: Genuine Parts -4,98 %, Datadog Registered (A) -3,52 %, Republic Services -3,51 %, Progressive -2,33 %, Charles River Laboratories International -2,28 %