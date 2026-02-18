DAX, Zaptec & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Zaptec
|+27,09 %
|Sonstige Technologie
|🥈
|Li-FT Power
|+21,33 %
|Rohstoffe
|🥉
|Garmin
|+17,39 %
|Sonstige Technologie
|🟥
|Axcelis Technologies
|-20,42 %
|Halbleiter
|🟥
|Northern Dynasty Minerals
|-35,99 %
|Rohstoffe
|🟥
|Unitika
|-44,44 %
|Chemie
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Diginex
|Informationstechnologie
|🥈
|Hecla Mining
|Rohstoffe
|🥉
|Santacruz Silver Mining
|Rohstoffe
|Palo Alto Networks
|Netzwerktechnik
|Viromed Medical
|Gesundheitswesen
|DF Deutsche Forfait
|Finanzdienstleistungen
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|278
|-
|🥈
|Silber
|126
|Rohstoffe
|🥉
|TeamViewer
|120
|Informationstechnologie
|Newron Pharmaceuticals
|110
|Pharmaindustrie
|DF Deutsche Forfait
|86
|Finanzdienstleistungen
|Bayer
|85
|Pharmaindustrie
