    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRio Tinto AktievorwärtsNachrichten zu Rio Tinto

    Aktie stark im Plus

    341 Aufrufe 341 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rio Tinto sichert sich die Lithium-Krone – Was bedeutet das für den Markt?

    Mit der Mehrheitskontrolle von Nemaska Lithium rückt Rio Tinto näher an die Lithium-Lieferkette für Elektrofahrzeuge. Die Aktie zeigt sich am Mittwoch stark im Plus.

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie stark im Plus - Rio Tinto sichert sich die Lithium-Krone – Was bedeutet das für den Markt?
    Foto: wallstreetonline/KI - Dall-E

    Das australische Bergbauunternehmen Rio Tinto gab am Mittwoch bekannt, die Mehrheitskontrolle über das kanadische Unternehmen Nemaska ​​Lithium übernommen zu haben und damit seinen Bestrebungen zum Aufbau eines integrierten Lithiumgeschäfts in Quebec einen Schritt näher zu kommen, wie Reuters berichtet. Rio Tinto hält nun einen Anteil von 53,9 Prozent an dem Lithiumproduzenten und wird die direkte Geschäftsführung übernehmen, während die Regierung von Quebec 46,1 Prozent hält.

    Das Unternehmen will eine vollständig integrierte Lithium-Lieferkette in Quebec aufbauen, um den nordamerikanischen Markt für Elektrofahrzeuge beliefern zu können. Seit März 2025 investieren Rio Tinto und die ostkanadische Provinz über ihre Wirtschaftsförderungsagentur Investissement Quebec in Nemaska ​​Lithium. Die erste Produktion wird im Jahr 2028 erwartet. Durch die Übernahme von Arcadium im März 2025 erwarb Rio Tinto eine 50-prozentige Beteiligung an Nemaska ​​Lithium, zu der das Lithiumhydroxidwerk in Becancour, Quebec, und die Spodumenmine Whabouchi in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec gehören. 

    Rio Tinto

    +2,35 %
    -0,71 %
    +11,08 %
    +33,93 %
    +32,21 %
    +16,89 %
    +10,75 %
    +221,40 %
    +578,75 %
    ISIN:GB0007188757WKN:852147

    Ende 2025 hat Rio Tinto angekündigt, nicht‑strategische Vermögenswerte im Umfang von etwa 5 –10 Milliarden US-Dollar verkaufen, um den Konzern schlanker zu machen.

    Die Aktie ist am Mittwoch 3,62 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 84,33 Euro. Ziel ist eine Konzentration auf die profitabelsten Kernbereiche wie Eisenerz, Kupfer und kritische Energierohstoffe.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,77 % und einem Kurs von 84,45EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 17:13 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie stark im Plus Rio Tinto sichert sich die Lithium-Krone – Was bedeutet das für den Markt? Mit der Mehrheitskontrolle von Nemaska Lithium rückt Rio Tinto näher an die Lithium-Lieferkette für Elektrofahrzeuge. Die Aktie zeigt sich am Mittwoch stark im Plus.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     