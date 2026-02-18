Rio Tinto sichert sich die Lithium-Krone – Was bedeutet das für den Markt?

Das australische Bergbauunternehmen Rio Tinto gab am Mittwoch bekannt, die Mehrheitskontrolle über das kanadische Unternehmen Nemaska ​​Lithium übernommen zu haben und damit seinen Bestrebungen zum Aufbau eines integrierten Lithiumgeschäfts in Quebec einen Schritt näher zu kommen, wie Reuters berichtet. Rio Tinto hält nun einen Anteil von 53,9 Prozent an dem Lithiumproduzenten und wird die direkte Geschäftsführung übernehmen, während die Regierung von Quebec 46,1 Prozent hält.

Das Unternehmen will eine vollständig integrierte Lithium-Lieferkette in Quebec aufbauen, um den nordamerikanischen Markt für Elektrofahrzeuge beliefern zu können. Seit März 2025 investieren Rio Tinto und die ostkanadische Provinz über ihre Wirtschaftsförderungsagentur Investissement Quebec in Nemaska ​​Lithium. Die erste Produktion wird im Jahr 2028 erwartet. Durch die Übernahme von Arcadium im März 2025 erwarb Rio Tinto eine 50-prozentige Beteiligung an Nemaska ​​Lithium, zu der das Lithiumhydroxidwerk in Becancour, Quebec, und die Spodumenmine Whabouchi in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec gehören.

Ende 2025 hat Rio Tinto angekündigt, nicht‑strategische Vermögenswerte im Umfang von etwa 5 –10 Milliarden US-Dollar verkaufen, um den Konzern schlanker zu machen.

Die Aktie ist am Mittwoch 3,62 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 84,33 Euro. Ziel ist eine Konzentration auf die profitabelsten Kernbereiche wie Eisenerz, Kupfer und kritische Energierohstoffe.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,77 % und einem Kurs von 84,45EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 17:13 Uhr) gehandelt.

