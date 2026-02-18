Sierra Madre als eines der 50 führenden Unternehmen der TSX Venture Exchange 2026 ausgezeichnet

Vancouver, British Columbia, 18. Februar 2026 / IRW-Press / Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) („Sierra Madre” oder das „Unternehmen”) (- https://www.commodity-tv.com/play/sierra-madre-gold-silver-site-visit- ... -) freut sich bekannt zu geben, dass es von der TSX Venture Exchange als eines der Top 50 Unternehmen 2026 ausgezeichnet wurde.

Der TSX Venture 50 ist eine jährliche Rangliste der Unternehmen mit der besten Performance an der TSX Venture Exchange im letzten Jahr. Die Unternehmen werden anhand von drei gleichgewichteten Kriterien bewertet: Aktienkurssteigerung innerhalb eines Jahres, Wachstum der Marktkapitalisierung und konsolidierter Handelswert in Kanada.

Im Jahr 2025 stieg der Aktienkurs von Sierra Madre Gold & Silver um 264 % und das Marktkapitalisierungswachstum betrug 342 %. Die TSX Venture 50 2026 präsentiert die 50 besten von über 1.500 TSXV-Emittenten.

„Wir sind stolz darauf, in die Liste des TSX Venture 50 für 2026 aufgenommen worden zu sein. Dies ist ein Beweis für die Stärke unseres Betriebsteams in La Guitarra, die disziplinierte Umsetzung unseres Portfolios und das anhaltende Vertrauen unserer Investoren“, kommentierte Alex Langer, Chief Executive Officer. „Wir freuen uns darauf, diese positive Dynamik im Jahr 2026 fortzusetzen.“

Andrew Creech, Präsident der TSX Venture Exchange, kommentierte: „Die TSX Venture 50 für 2026 spiegelt einen klaren Wendepunkt für die Frühphasenfinanzierung wider, mit einer Rückkehr von Liquidität und Kapital, die Kanadas Position als weltweit führendes Zentrum für die Erschließung von Ressourcen, strategische Innovationen und Skalierung stärkt. Das diesjährige Ranking unterstreicht die wichtige Rolle, die die TSXV bei der Kanalisierung von Kapital in den Bergbausektor und als primäre Wachstumspipeline für die nächste Generation der globalen Mineralienversorgung spielt.“

Weitere Details finden Sie unter: http://tsx.com/venture50.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ist ein Edelmetallproduzent und Explorationsunternehmen, das sich auf die Mine Guitarra im Bergbaugebiet Temascaltepec in Mexiko sowie auf die Exploration und Erschließung seines Grundstücks Tepic in Nayarit, Mexiko, konzentriert. Die Mine Guitarra ist eine genehmigte Untertage-Mine, zu der eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 500 t/Tag gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.