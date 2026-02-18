    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Linke-Chef Van Aken zu Steuerstreit

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zitrone fett statt ausgequetscht

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz lehnt SPD-Steuerpläne klar und strikt ab.
    • Van Aken: Milliardäre reicher, Armut wächst!!!
    • CDU diskutiert höhere Grenze für Spitzensteuer
    Linke-Chef Van Aken zu Steuerstreit - Zitrone fett statt ausgequetscht
    Foto: Siarhei - 356130783

    STUTTGART (dpa-AFX) - Nach der klaren Absage von Bundeskanzler Friedrich Merz zu den Steuer-Plänen des Koalitionspartners SPD erntet der CDU-Vorsitzende Häme und Kritik der Linken. Deren Parteivorsitzender Jan van Aken nutzte den politischen Aschermittwoch der Partei in Stuttgart für einen Seitenhieb auf Merz: "Die Zitrone wird immer fetter", sagte er zu dessen jüngster Aussage über mögliche Steuererhöhungen. Im Politik-Podcast "Machtwechsel" hatte Merz mit Blick auf die Belastung von Beziehern hoher Einkommen gesagt: "Die Zitrone ist ziemlich ausgequetscht." Mehr gehe "nun wirklich nicht".

    Das sei aber falsch, sagte van Aken in Stuttgart. In den vergangenen Jahren seien die Milliardäre unendlich viel reicher geworden, viele andere Menschen aber immer ärmer. "Die Schere ist so weit auseinandergegangen."

    Auf ihrem am Freitag beginnenden Parteitag will die CDU ein Konzept besprechen, nach dem der Spitzensteuersatz erst bei einem deutlich höheren Einkommen als heute greift. Die SPD signalisierte dazu Zustimmung, fordert aber im Gegenzug einen höheren Spitzensteuersatz. Auch sehr große Erbschaften will die SPD stärker besteuern./kat/DP/men





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Linke-Chef Van Aken zu Steuerstreit Zitrone fett statt ausgequetscht Nach der klaren Absage von Bundeskanzler Friedrich Merz zu den Steuer-Plänen des Koalitionspartners SPD erntet der CDU-Vorsitzende Häme und Kritik der Linken. Deren Parteivorsitzender Jan van Aken nutzte den politischen Aschermittwoch der Partei in …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     