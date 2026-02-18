    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Eichbaum-Brauerei

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Investorensuche und Stellenabbau im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Verhandlungen mit Investoren in finaler Phase!
    • Knapp 100 Stellen, Belegschaft unter 200 sinkt
    • Insolvenz in Eigenverw. Standort+Marke sichern
    Eichbaum-Brauerei - Investorensuche und Stellenabbau im Fokus
    Foto: Siarhei - 356130783

    MANNHEIM (dpa-AFX) - Nach der Insolvenz der Privatbrauerei Eichbaum in Mannheim gehen die Gespräche mit den Investoren in die entscheidende Phase. Geschäftsführer Uwe Aichele sagte der Deutschen Presse-Agentur, unter den Interessenten seien Finanzinvestoren und strategische Investoren. Es seien intensive Gespräche. "Der deutsche Biermarkt ist sehr schwierig." Ziel sei es, den Standort und die Marke zu erhalten.

    Zugleich bestätigte Aichele einen Bericht des "Mannheimer Morgen", wonach ein größerer Personalabbau bevorsteht. Es seien knapp 100 Personen betroffen. Die Zahl der Beschäftigten soll in den kommenden Monaten auf unter 200 sinken. Faktisch soll damit rund jede dritte Stelle in der Brauerei wegfallen: Aktuell arbeiten bei dem Unternehmen noch knapp 290 Menschen.

    "Auch für uns ist das ein sehr schmerzhafter Schritt. Aber nur so erhalten wir uns eine Chance, den Rest der Brauerei zu retten", sagte Aichele, einer der beiden aktuellen Eichbaum-Geschäftsführer dem "Mannheimer Morgen". "Für alle verbleibenden Interessenten ist aber auch die Bedingung, dass die Personalstruktur an das aktuelle Produktionsvolumen angepasst wird", sagte Co-Geschäftsführer Frank Reifel dem Blatt.

    "Es bedarf einer echten Rettung des Brauereistandorts in Mannheim", sagte der Landesbezirksvorsitzende der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Hakan Ulucay. Eichbaum gehöre zu Mannheim, ohne Wenn und Aber. Es geht jetzt darum, dass es für die verbleibenden Beschäftigten weiter gehe und sie wieder auf sichere Arbeitsplätze bauen könnten.

    Antrag auf Insolvenz Ende Oktober

    Die Brauerei hatte Ende Oktober den Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Im Export war der Umsatz zurückgegangen, im Inland sank die Nachfrage. Das führte zu einem erheblichen Liquiditätsengpass. Das Unternehmen liefert eigenen Angaben zufolge weltweit in mehr als 60 Länder. Es soll von einer reinen Brauerei zu einem breiter aufgestellten Getränkehersteller umgebaut werden.

    Eigenverwaltung bedeutet, dass das Unternehmen während des Verfahrens die Verfügungsgewalt behält und damit entscheidungs- und handlungsfähig bleibt. Dem Unternehmen ist ein Sachwalter zur Seite gestellt, der die Geschäftsführung überwacht. Weil der Bierkonsum in Deutschland seit Jahren zurückgeht, laufen die Geschäfte bei vielen Brauereien nicht gut.

    Erst kürzlich war bekanntgeworden, dass Eichbaum seine Marke Karamalz samt Produktion an Veltins verkauft hat. Der Verkaufspreis wurde nicht genannt. Der Erlös daraus habe wohl die finanzielle Lage bei der Brauerei nicht stabilisieren können, vermutete der Sprecher des Betriebsrats./ols/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Eichbaum-Brauerei Investorensuche und Stellenabbau im Fokus Nach der Insolvenz der Privatbrauerei Eichbaum in Mannheim gehen die Gespräche mit den Investoren in die entscheidende Phase. Geschäftsführer Uwe Aichele sagte der Deutschen Presse-Agentur, unter den Interessenten seien Finanzinvestoren und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     