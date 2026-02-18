Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 18.02.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.02.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Bayer
Tagesperformance: -7,82 %
Tagesperformance: -7,82 %
Platz 1
Performance 1M: +12,38 %
Performance 1M: +12,38 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt vorsichtiges bis negatives Sentiment; die Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist in den Daten nicht angegeben. Nutzer nennen Verkäufe nach dem Spike, rechtliche Unsicherheit (Supreme Court, Gerichtsgenehmigung des Sammelvergleichs), erhöhte Rückstellungen auf 11,8 Mrd.€, erwarteter negativer Free Cashflow 2026 (~5 Mrd.€) und Finanzierung über eine $8 Mrd.-Kreditlinie. Kurzfristig sehen viele Druck/Volatilität; einige sehen Kaufchance bei 33–35€ oder langfristiges Sum-of-Parts-Wertpotenzial.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.
Rheinmetall
Tagesperformance: +5,16 %
Tagesperformance: +5,16 %
Platz 2
Performance 1M: -14,95 %
Performance 1M: -14,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt ein konstruktives Sentiment: positive News (Blohm+Voss/NVL-Übernahme, Werk in Italien, Seasnake-Auftrag, freie Kapazitäten, ambitionierte 2026-Prognosen) stützen die Fundamentaldaten. Kritische Punkte: Unsicherheit bei Finanzierung von Militärhilfen, mögliche Auswirkungen eines Friedens, und CEO‑Kommentare. Technisch kurzfristig korrektiv; Wichtige Zonen: Support 1.350–1.420€; Widerstand 1.760–1.800€. 14‑Tage-Performance: nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Brenntag
Tagesperformance: -4,64 %
Tagesperformance: -4,64 %
Platz 3
Performance 1M: +14,78 %
Performance 1M: +14,78 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: +4,08 %
Tagesperformance: +4,08 %
Platz 4
Performance 1M: -15,87 %
Performance 1M: -15,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Heidelberg Materials
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Heidelberg Materials im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 10% nachgegeben, was Bedenken hinsichtlich der fundamentalen Entwicklung aufwirft. Anleger sehen sie im Vergleich zu anderen Bausektor-Aktien als günstig, jedoch über dem 10-Jahres-KGV. Einige planen Nachkäufe, während andere auf Stabilität warten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Heidelberg Materials eingestellt.
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,77 %
Tagesperformance: +3,77 %
Platz 5
Performance 1M: +24,96 %
Performance 1M: +24,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt ein vorsichtig-bullisches Sentiment: Kurzfristig Gewinnmitnahmen (z. B. Intraday-Rutsch 163→159) und technische Korrekturerwartung, langfristig positive Sicht wegen verbesserter Gewinnlage und Dividendenchance; Chartansicht sieht Nachkaufgelegenheit. Fakten: mögliche Nicht-Abspaltung von Siemens Gamesa (Handelsblatt) und Insider-Verkäufe am 12.02.: je 8.184 Aktien bei ~162,3–162,9 €. 14‑Tage‑Performance: nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Siemens
Tagesperformance: +3,45 %
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 6
Performance 1M: -8,73 %
Performance 1M: -8,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert vorsichtiges bis leicht optimistisches Sentiment: Trader berichten kurzfristige Käufe (z.B. Einstieg 235,56, Ausstieg 242,85 +3%) und erwarten Rebounds; andere beklagen starke Abverkäufe, sehen technische Marken (≈200er, 38%-Retracement). Diskussionen über Dividende und Bewertung (Vergleich zu Honeywell/ABB) zeigen Unsicherheit. Die 14‑Tage‑Performance wurde nicht angegeben und ist nicht eingerechnet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +3,37 %
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 7
Performance 1M: +11,37 %
Performance 1M: +11,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert positives Sentiment: 6.066 Nutzer halten Infineon, 7.376 haben die Aktie auf der Watchlist; die Mehrheit erwartet steigende Kurse. Treiber: BMW‑Kooperation, Potenzial bei humanoiden Robotern, eigene GaN‑Produkte, 2 Mrd.€ Anleiheplatzierung. Risiko: Lieferketten‑Unsicherheit bei GaN (TSMC). Technisch: LYNX sieht ein weiteres höheres Hoch als Voraussetzung für Fortsetzung. 14‑Tage‑Performance: nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Zalando
Tagesperformance: -2,57 %
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 8
Performance 1M: -14,89 %
Performance 1M: -14,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert ein vorsichtig-negatives Sentiment: Fokus auf gestiegene Leerverkäufe (Short Interest ~4,05% vs 12M‑Mittel ~2,67%) und den Kurssturz Anfang Februar unter 22 € nach Analystenwarnung. Teilnehmer sehen kurzfristige Push‑&‑Dump‑Muster, zugleich werden Haltelinien/Intraday‑Stärke berichtet. Gesamt: skeptisch mit vereinzelten kurzfristig bullischen Signalen. Letzte 14 Tage: Prozentangabe fehlt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zalando eingestellt.
Commerzbank
Tagesperformance: +2,47 %
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 9
Performance 1M: -4,18 %
Performance 1M: -4,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Im wallstreetONLINE‑Forum dominieren sachliche Hinweise auf aktives Rückkaufprogramm (ARP: bis 16,4 Mio Aktien ≈1,4%) und tatsächliche Käufe 12.–13.02. (≈846k & 995k St.; ~62 Mio € eingesetzt) sowie Vorstands‑Insiderkäufe am 11.02. (Kurse ≈33–36 €). Erwähnt werden Sektor‑Abverkäufe, höhere Risiko‑vorsorge/Kreditrisiken, Algo‑Druck und ein gefährdeter techn. Support bei ≈30 €. 14‑Tage‑Kursentwicklung: nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.
BASF
Tagesperformance: -2,35 %
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 10
Performance 1M: +13,69 %
Performance 1M: +13,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
wallstreetONLINE-Forum: Sentiment gemischt bis vorsichtig negativ. Teilnehmer kritisieren zurückhaltende Aktienrückkäufe und hohe Energiekosten sowie Stellenverlagerungen nach Indien als Belastungen; zugleich sehen manche Chancen durch Kostvorteile/China-Expansion und technische Ziele um 54–55 €. Kurs (letzte 14 Tage): −8%.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
SAP
Tagesperformance: +2,13 %
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 11
Performance 1M: -15,15 %
Performance 1M: -15,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Bitte nenne die prozentuale Kursentwicklung der letzten 14 Tage (z. B. +3,5% oder -2,1%). Danach erstelle ich die maximal 450‑Zeichen‑Zusammenfassung des Anleger‑Sentiments im wallstreetONLINE‑Forum.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.
Deutsche Bank
Tagesperformance: +2,10 %
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 12
Performance 1M: -9,26 %
Performance 1M: -9,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt vorsichtiges bis negatives Sentiment: Nutzer sehen technische Chart-Schwäche und sektorweite Abgaben bei Banken, getrieben von Unsicherheit zur US-Geldpolitik/Inflation; Algorithmenverdacht wird genannt. Positiv hervorgehoben: Insiderkauf Juergen Toegel (750 St., 31,55 € am 09.02.2026). Kursentwicklung (14 Tage): Prozentangabe fehlt, Beiträge berichten von spürbarem Rückgang.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 25,00%
|PUT: 75,00%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -50,00 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
13 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte