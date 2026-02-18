Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 18.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.02.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
HENSOLDT
Tagesperformance: +4,09 %
Platz 1
Performance 1M: -13,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt positives Sentiment zu HENSOLDT: Nutzer betonen hohe Auftragslage (>8,5 Mrd.), Partnerschaften (Taytan, Helsing, Dronamics), Kapazitätsausbau, mittelfristige Zielvorgaben (ca. 6 Mrd. Umsatz bis 2030) und ein Analysten-Upgrade (Warburg). Hohe Short‑Quoten werden als potenzieller Short‑Squeeze-Katalysator gesehen; vereinzelt wird langsames Produktions‑Tempo kritisiert. Kursentwicklung (14 Tage): nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +3,95 %
Platz 2
Performance 1M: +18,99 %
Evotec
Tagesperformance: +3,91 %
Platz 3
Performance 1M: -4,49 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert vorsichtig-kritisches Sentiment: Anleger kritisieren fehlende operative News und fordern Updates zu Auftragslage, Restrukturierung, Liquidität und Pipeline; einige sehen das aktuelle Niveau als Einstiegschance (große Aktionäre haben mehr gezahlt), andere bleiben skeptisch gegenüber Quellen/Delisting. Kursentwicklung (14 Tage): nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 4
Performance 1M: -1,56 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +3,77 %
Platz 5
Performance 1M: +11,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert positives Sentiment: 6.066 Nutzer halten Infineon, 7.376 haben die Aktie auf der Watchlist; die Mehrheit erwartet steigende Kurse. Treiber: BMW‑Kooperation, Potenzial bei humanoiden Robotern, eigene GaN‑Produkte, 2 Mrd.€ Anleiheplatzierung. Risiko: Lieferketten‑Unsicherheit bei GaN (TSMC). Technisch: LYNX sieht ein weiteres höheres Hoch als Voraussetzung für Fortsetzung. 14‑Tage‑Performance: nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Jenoptik
Tagesperformance: +3,42 %
Platz 6
Performance 1M: +20,45 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +3,12 %
Platz 7
Performance 1M: -12,64 %
Nordex
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 8
Performance 1M: +6,11 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 9
Performance 1M: +1,90 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 10
Performance 1M: -4,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: Gemischt bis überwiegend kritisch. Langfristige Anleger bleiben teilweise investiert, aber viele Beiträge bemängeln hohe Lagerbestände, schwache Nachfrage und eine enttäuschende 2026‑Prognose (geringeres EBITDA/EBIT). Kritik an weiter hohen Investitionen (~200 Mio.), negativem Nettocashflow und möglicher Kapitalerhöhung; Analystenkommentar (Jefferies Buy, KZ 66) und starke Kursreaktion werden diskutiert. Kurzfristige Volatilität und Downside‑Risiken werden genannt. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wurde nicht angegeben, daher nicht berücksichtigt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
