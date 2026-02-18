Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 18.02.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT

Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt positives Sentiment zu HENSOLDT: Nutzer betonen hohe Auftragslage (>8,5 Mrd.), Partnerschaften (Taytan, Helsing, Dronamics), Kapazitätsausbau, mittelfristige Zielvorgaben (ca. 6 Mrd. Umsatz bis 2030) und ein Analysten-Upgrade (Warburg). Hohe Short‑Quoten werden als potenzieller Short‑Squeeze-Katalysator gesehen; vereinzelt wird langsames Produktions‑Tempo kritisiert. Kursentwicklung (14 Tage): nicht angegeben.