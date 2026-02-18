Palantir: 17 Millionen US-Dollar für CEO-Flüge?

Doch nicht nur Karp, sondern auch das Unternehmen selbst verzeichnete ein bemerkenswertes Wachstum. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter stieg im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent, auf mehr als 4.400 Angestellte. Dies steht im Widerspruch zu den öffentlichen Aussagen von CEO Karp aus dem August 2025, der ursprünglich ein Ziel verfolgte, die Mitarbeiterzahl auf rund 3.600 zu reduzieren und gleichzeitig den Umsatz zu steigern. Doch stattdessen setzte Palantir weiterhin auf Expansion und legte den Schwerpunkt auf eine verstärkte Rekrutierung.

Palantir hat in seinem jüngsten 10-K-Bericht Einblicke in das Geschäftsjahr 2025 gegeben, die teils überraschten. Besonders auffällig sind die stark gestiegenen Ausgaben für den CEO Alex Karp, der für Geschäfts- und Privatflüge mehr als 17 Millionen US-Dollar ausgab. Das würde je nach Flugzeugtyp zwischen 1147 und 2457 Flugstunden bedeuten, wie die Analysten von Jefferies errechnet haben. Zum Vergleich: Der CEO von Meta gab im selben Jahr lediglich etwa 1,8 Millionen US-Dollar für private Flugreisen aus.

Der Umsatz wuchs vor allem in den USA, wo die Einnahmen um 75 Prozent gegenüber dem Vorjahr anstiegen und nun 74 Prozent des gesamten Umsatzes ausmachten. Dies markiert eine deutliche Beschleunigung im Vergleich zu den 38 Prozent Wachstum des Vorjahres. Der Anteil der internationalen Einnahmen wuchs um 20 auf 26 Prozent, was ebenfalls auf eine stärkere Marktpräsenz hindeutet.

Eine weitere bemerkenswerte Entwicklung betrifft Palantirs Kundenbasis. Die Top-20-Kunden des Unternehmens steigerten ihren durchschnittlichen Umsatz um 45 Prozent auf 93,9 Millionen US-Dollar. Besonders positiv fällt auf, dass sich die Abhängigkeit von den drei größten Kunden leicht verringert hat, was zur Diversifikation des Umsatzes beiträgt.

Insgesamt zeigt der 10-K-Bericht, dass Palantir sowohl bei den Ausgaben als auch beim Personal auf Expansion setzt, während die Umsatzentwicklung vor allem in den USA weiterhin stark voranschreitet. Auch wenn das Unternehmen gewisse Ziele hinsichtlich der Mitarbeiterreduktion verfehlte, dürfte das wachsende Geschäft in den nächsten Jahren weiterhin für positive Schlagzeilen sorgen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,71 % und einem Kurs von 118,5EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 16:41 Uhr) gehandelt.





