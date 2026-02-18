Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 18.02.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.02.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Bayer
Tagesperformance: -7,68 %
Platz 1
Performance 1M: +12,38 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt vorsichtiges bis negatives Sentiment; die Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist in den Daten nicht angegeben. Nutzer nennen Verkäufe nach dem Spike, rechtliche Unsicherheit (Supreme Court, Gerichtsgenehmigung des Sammelvergleichs), erhöhte Rückstellungen auf 11,8 Mrd.€, erwarteter negativer Free Cashflow 2026 (~5 Mrd.€) und Finanzierung über eine $8 Mrd.-Kreditlinie. Kurzfristig sehen viele Druck/Volatilität; einige sehen Kaufchance bei 33–35€ oder langfristiges Sum-of-Parts-Wertpotenzial.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.
Rheinmetall
Tagesperformance: +4,92 %
Platz 2
Performance 1M: -14,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt ein konstruktives Sentiment: positive News (Blohm+Voss/NVL-Übernahme, Werk in Italien, Seasnake-Auftrag, freie Kapazitäten, ambitionierte 2026-Prognosen) stützen die Fundamentaldaten. Kritische Punkte: Unsicherheit bei Finanzierung von Militärhilfen, mögliche Auswirkungen eines Friedens, und CEO‑Kommentare. Technisch kurzfristig korrektiv; Wichtige Zonen: Support 1.350–1.420€; Widerstand 1.760–1.800€. 14‑Tage-Performance: nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +3,65 %
Platz 3
Performance 1M: +11,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert positives Sentiment: 6.066 Nutzer halten Infineon, 7.376 haben die Aktie auf der Watchlist; die Mehrheit erwartet steigende Kurse. Treiber: BMW‑Kooperation, Potenzial bei humanoiden Robotern, eigene GaN‑Produkte, 2 Mrd.€ Anleiheplatzierung. Risiko: Lieferketten‑Unsicherheit bei GaN (TSMC). Technisch: LYNX sieht ein weiteres höheres Hoch als Voraussetzung für Fortsetzung. 14‑Tage‑Performance: nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 4
Performance 1M: +24,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt ein vorsichtig-bullisches Sentiment: Kurzfristig Gewinnmitnahmen (z. B. Intraday-Rutsch 163→159) und technische Korrekturerwartung, langfristig positive Sicht wegen verbesserter Gewinnlage und Dividendenchance; Chartansicht sieht Nachkaufgelegenheit. Fakten: mögliche Nicht-Abspaltung von Siemens Gamesa (Handelsblatt) und Insider-Verkäufe am 12.02.: je 8.184 Aktien bei ~162,3–162,9 €. 14‑Tage‑Performance: nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -3,29 %
Platz 5
Performance 1M: -14,79 %
Siemens
Tagesperformance: +3,29 %
Platz 6
Performance 1M: -8,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert vorsichtiges bis leicht optimistisches Sentiment: Trader berichten kurzfristige Käufe (z.B. Einstieg 235,56, Ausstieg 242,85 +3%) und erwarten Rebounds; andere beklagen starke Abverkäufe, sehen technische Marken (≈200er, 38%-Retracement). Diskussionen über Dividende und Bewertung (Vergleich zu Honeywell/ABB) zeigen Unsicherheit. Die 14‑Tage‑Performance wurde nicht angegeben und ist nicht eingerechnet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens eingestellt.
Banco Santander
Tagesperformance: +3,23 %
Platz 7
Performance 1M: -1,45 %
ASML Holding
Tagesperformance: +2,99 %
Platz 8
Performance 1M: +2,30 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 9
Performance 1M: -31,24 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 10
Performance 1M: -18,33 %
Schneider Electric
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 11
Performance 1M: +8,94 %
BASF
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 12
Performance 1M: +13,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
wallstreetONLINE-Forum: Sentiment gemischt bis vorsichtig negativ. Teilnehmer kritisieren zurückhaltende Aktienrückkäufe und hohe Energiekosten sowie Stellenverlagerungen nach Indien als Belastungen; zugleich sehen manche Chancen durch Kostvorteile/China-Expansion und technische Ziele um 54–55 €. Kurs (letzte 14 Tage): −8%.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
SAFRAN
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 13
Performance 1M: +9,78 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 14
Performance 1M: +6,79 %
SAP
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 15
Performance 1M: -15,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Bitte nenne die prozentuale Kursentwicklung der letzten 14 Tage (z. B. +3,5% oder -2,1%). Danach erstelle ich die maximal 450‑Zeichen‑Zusammenfassung des Anleger‑Sentiments im wallstreetONLINE‑Forum.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.
