Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 18.02.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer

Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt vorsichtiges bis negatives Sentiment; die Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist in den Daten nicht angegeben. Nutzer nennen Verkäufe nach dem Spike, rechtliche Unsicherheit (Supreme Court, Gerichtsgenehmigung des Sammelvergleichs), erhöhte Rückstellungen auf 11,8 Mrd.€, erwarteter negativer Free Cashflow 2026 (~5 Mrd.€) und Finanzierung über eine $8 Mrd.-Kreditlinie. Kurzfristig sehen viele Druck/Volatilität; einige sehen Kaufchance bei 33–35€ oder langfristiges Sum-of-Parts-Wertpotenzial.