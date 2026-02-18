Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 18.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.02.2026 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +9,27 %
Tagesperformance: +9,27 %
Platz 1
Performance 1M: +15,00 %
Performance 1M: +15,00 %
Holcim
Tagesperformance: +3,40 %
Tagesperformance: +3,40 %
Platz 2
Performance 1M: -6,74 %
Performance 1M: -6,74 %
Kuehne + Nagel International
Tagesperformance: +3,40 %
Tagesperformance: +3,40 %
Platz 3
Performance 1M: -5,71 %
Performance 1M: -5,71 %
UBS Group
Tagesperformance: +2,92 %
Tagesperformance: +2,92 %
Platz 4
Performance 1M: -11,74 %
Performance 1M: -11,74 %
Swiss Re
Tagesperformance: -2,41 %
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 5
Performance 1M: +5,77 %
Performance 1M: +5,77 %
