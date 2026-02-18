SpaceX beauftragt MTN mit der Bereitstellung behördlicher Satellitenkommunikationsdienste für Kunden aus dem Verteidigungsbereich

Diese Vereinbarung positioniert MTN strategisch, um hochsichere, missionskritische Kommunikation zu liefern und dabei das fortschrittliche LEO-Satelliten-Ökosystem von SpaceX zu nutzen, das speziell für die strengen Sicherheits- und Leistungsanforderungen von Regierungs- und Verteidigungskunden entwickelt wurde. Die Einführung dieser Dienste ist eine direkte Antwort auf die wachsende Nachfrage nach MTN-Diensten im Verteidigungs-, Regierungs- und Energiesektor nach hochsicheren globalen Verbindungen mit geringer Latenz.

FORT LAUDERDALE, Florida, 18. Februar 2026 /PRNewswire/ -- MTN, der Weltklasse-Netzbetreiber, der nahtlose, resiliente Konnektivität überall dort bereitstellt, wo sie benötigt wird, gab eine wegweisende Vereinbarung mit SpaceX bekannt, um ein autorisierter Anbieter der behördlichen Satellitenkonnektivitätsdienste von SpaceX zu werden.

„Die Ergänzung dieses auf den Regierungsbereich ausgerichteten Ökosystems von SpaceX ist ein entscheidendes Differenzierungsmerkmal für MTN", sagte Scott Davis, Präsident und Geschäftsführer von MTN Government Solutions. „Unsere Kunden aus der Luft- und Raumfahrt, dem Verteidigungsbereich und dem Regierungssektor verlangen Konnektivität, die nicht nur schnell und global ist, sondern zu 100 % sicher und hoch resilient. Dieser Schritt ermöglicht es uns, Kommunikation mit den höchsten Sicherheitsstufen bereitzustellen, ergänzt unsere bestehenden, auf Starlink basierenden kommerziellen Lösungen ideal und stellt missionskritische Kontinuität sicher, ob auf See oder an abgelegenen Standorten weltweit."

Als einer von wenigen autorisierten Anbietern wird MTN eine spezialisierte Lösung liefern, die einzigartige, hochwertige Funktionen beinhaltet:

Hochsichere Kryptographie: Bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, die für Verschlusssachen sowie die Verarbeitung sensibler Daten erforderlich sind, und übertrifft die kommerziellen Verschlüsselungsstandards.

Bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, die für Verschlusssachen sowie die Verarbeitung sensibler Daten erforderlich sind, und übertrifft die kommerziellen Verschlüsselungsstandards. Resilienz und Redundanz: Nutzung einer großen, erweiterten LEO-Konstellationsarchitektur, die eine inhärente Ausfallsicherheit und eine globale, gesicherte Kommunikation für anspruchsvolle Mobilitätsplattformen bietet.

Nutzung einer großen, erweiterten LEO-Konstellationsarchitektur, die eine inhärente Ausfallsicherheit und eine globale, gesicherte Kommunikation für anspruchsvolle Mobilitätsplattformen bietet. Maßgeschneiderte Missionsunterstützung: Zugang zu SpaceX' modularem Satellitendesign sowie spezieller Nutzerausrüstung, die auf Regierungs- und Militäranwendungen zugeschnitten ist, einschließlich Erdbeobachtung sowie sicherer Kommando- und Kontrollfunktionen.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird MTN eine spezielle Version seines MTN Rugged Mini Kit auf den Markt bringen, ein tragbares Starlink-Komplettsystem, das für Regierungs- und Verteidigungseinsätze geeignet ist. Diese neue Fähigkeit baut auf den jüngsten bedeutenden Fortschritten von MTN auf, wie der Einführung von StarEdge Horizon. Während StarEdge Horizon ein Layer-2-basiertes privates Netzwerk über die kommerzielle Starlink-Konstellation für Unternehmen bereitstellt, erweitert SpaceX' Ökosystem für Behörden diese Fähigkeit, indem es die militärische Sicherheit und Ausfallsicherheit bietet, die für hochsichere, behördenspezifische Anwendungen erforderlich ist.