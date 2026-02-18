Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 18.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.02.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
voestalpine
Tagesperformance: +5,39 %
Tagesperformance: +5,39 %
Platz 1
Performance 1M: +21,13 %
Performance 1M: +21,13 %
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: +3,31 %
Tagesperformance: +3,31 %
Platz 2
Performance 1M: +11,60 %
Performance 1M: +11,60 %
Wienerberger
Tagesperformance: +3,12 %
Tagesperformance: +3,12 %
Platz 3
Performance 1M: +3,97 %
Performance 1M: +3,97 %
UNIQA Insurance Group
Tagesperformance: +2,47 %
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 4
Performance 1M: +3,91 %
Performance 1M: +3,91 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: +2,10 %
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 5
Performance 1M: +12,16 %
Performance 1M: +12,16 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte