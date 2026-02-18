Shopify Aktie klettert deutlich - 18.02.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Shopify Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,59 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,37 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Shopify Aktie. Nach einem Plus von +0,37 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 102,88€, mit einem Plus von +7,59 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Shopify ist ein führender Anbieter im E-Commerce, der Unternehmen eine umfassende Plattform für den Online-Verkauf bietet. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Integrationen hebt es sich von Konkurrenten wie WooCommerce und BigCommerce ab.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Shopify Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -20,96 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Shopify Aktie damit um -11,93 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,71 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Shopify um -32,86 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,24 % geändert.

Shopify Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,93 % 1 Monat -28,71 % 3 Monate -20,96 % 1 Jahr -20,65 %

Informationen zur Shopify Aktie

Es gibt 1 Mrd. Shopify Aktien. Damit ist das Unternehmen 124,97 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Shopify

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,25 %. Salesforce notiert im Plus, mit +1,71 %.

Shopify Aktie jetzt kaufen?

Ob die Shopify Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shopify Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.