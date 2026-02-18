Nobu Hospitality kündigt Nobu Beach Inn, Barbuda an

NEW YORK, 18. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality , die weltweit anerkannte Luxus-Lifestyle-Marke, die von Robert De Niro mitbegründet wurde, hat neue Details für das bevorstehende Nobu Beach Inn als Teil von The Beach Club, Barbuda, einer Resort- und Wohnanlage mit geringer Bevölkerungsdichte auf der Karibikinsel Barbuda, bekannt gegeben. Nach der erfolgreichen Eröffnung des Nobu Barbuda im Jahr 2020 - einem Strandrestaurant und einer Lounge am berühmten Princess Diana Beach, das inzwischen zu einem eigenständigen Reiseziel geworden ist - hat De Niro seine Vision für das Reiseziel weiter ausgebaut. Das Nobu Beach Inn wurde in Zusammenarbeit mit James Packer und Daniel Shamoon gegründet und bietet einen luxuriösen Rückzugsort inmitten der natürlichen Umgebung, der die schlichte Einfachheit einer vergangenen Ära widerspiegelt.

Das Nobu Beach Inn liegt an der Südwestküste der Insel auf einem 400 Hektar großen Areal und verfügt über 36 Zimmer in 17 individuellen Villen, einen Beach Club, einen Pool direkt am Meer, einen Innen- und Außen-Spa, einen Kinderclub, ein Freiluftkino, zwei Tennisplätze, zwei Padelplätze und einen Fitness-Pavillon. Ergänzt wird das Nobu durch eine Reihe von Weltklasse-Restaurants, darunter ein Grill am Meer mit lokalem Fang und eine Omakase-Sushi-Bar. Die einstöckigen Bungalows sind in eine üppige Landschaft eingebettet und durch verschlungene Sandwege miteinander verbunden. Dabei werden natürliche, nachhaltige Materialien verwendet, die sich nahtlos in die Umgebung einfügen. Der Bau soll Ende 2026 abgeschlossen sein.

Das voll ausgestattete Wassersportzentrum lädt die Gäste dazu ein, die außergewöhnliche natürliche Schönheit Barbudas zu erkunden und bietet Jollensegeln, Wasserski und Kitesurfen an. Segelboote und Motoryachten stehen für Sonnenuntergangstouren, Strandpicknicks, Angelausflüge, Tauchausflüge und Fahrten zu den Nachbarinseln zur Verfügung. Eine sich ständig weiterentwickelnde Liste von besuchenden Wellness-Praktikern, DJs, Fitness-Experten und Köchen wird einzigartige kulinarische und Wellness-Erlebnisse auf die Insel bringen.

Das Nobu Beach Inn ist ein zutiefst persönliches Projekt für De Niro, der das Anwesen vor mehr als 30 Jahren auf einer Bootsfahrt von Antigua aus entdeckte und es seitdem mit viel Herzblut betreibt. Als das Gelände vor zehn Jahren frei wurde, wusste De Niro zusammen mit James Packer und Daniel Shamoon, dass es an der Zeit war, die Vision zum Leben zu erwecken.

„Seit ich das erste Mal einen Fuß auf Barbuda gesetzt habe, wusste ich, dass es etwas Besonderes ist. Wir wollten einen Ort schaffen, an dem man sich wohlfühlt, an dem sich alle versammeln und die Essenz der Insel genießen können. Das Nobu Beach Inn ist so konzipiert, dass es die Umgebung ergänzt und gleichzeitig die natürliche Schönheit der Landschaft bewahrt", sagt De Niro.

Das Nobu Beach Inn wird auch 25 Strandresidenzen umfassen und damit das Wohnportfolio von Nobu weiter ausbauen. Die Bewohner genießen Zugang zu allen Annehmlichkeiten und Dienstleistungen des Nobu Beach Inn und haben die Möglichkeit, ihr Haus in das Vermietungsprogramm des Resorts aufzunehmen. Jede Residenz besteht aus Bungalows mit vier oder fünf Schlafzimmern direkt am Strand, die durch Pools, Gärten und Wege miteinander verbunden sind und individuell an die Bedürfnisse des Käufers angepasst werden können. Die Nobu Beach Inn Residences beginnen bei 12 Millionen USD und bieten die Möglichkeit, das Leben an einem der letzten unberührten Strände der Karibik zu erleben.

Der Burton Nibbs International Airport in Barbuda wurde im Oktober 2024 eröffnet und bietet direkten Zugang für Privatjets und einen nahtlosen Transfer zwischen den Inseln. V.C. Der Bird International Airport in Antigua ist mit Nonstop-Flügen von und nach Nordamerika und Europa gut angebunden, so dass das Ziel leicht zu erreichen ist - etwa drei Stunden von Miami, vier Stunden von New York oder Toronto und siebeneinhalb Stunden von London. Von Antigua aus ist das Nobu Beach Inn in nur zehn Minuten mit dem Hubschrauber zu erreichen.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://thebeachclub.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2915979/NOBU_HOSPITALITY__View_from_Nobu_Residences_Barbuda.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2915980/NOBU_HOSPITALITY__Robert_De_Niro_at_Nobu_Beach_Inn__Barbuda.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2645978/5813141/Nobu_Hospitality_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nobu-hospitality-kundigt-nobu-beach-inn-barbuda-an-302691711.html