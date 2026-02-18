DZ BANK stuft Dürr auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Dürr auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 27 Euro belassen. Insgesamt seien die vorläufigen Eckdaten des Maschinenbauers für 2025 besser als erwartet ausgefallen, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hervorzuheben sei die klar verbesserte Profitabilität infolge von Kostenmaßnahmen und einer effizienteren Auftragsabwicklung./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,48 % und einem Kurs von 24,95EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 17:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Holger Schmidt

Analysiertes Unternehmen: Dürr

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

