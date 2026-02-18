EU will Grenzregionen nahe Russland besser helfen

(Wiederholung: Im 3. Absatz, 1. Satz wurde präzisiert, dass nicht alle Länder eine direkte Grenze mit Russland, Belarus oder der Ukraine haben, aber eine geografische Nähe besteht.)

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Um die östlichen EU-Regionen an den Grenzen zu Russland, Belarus und der Ukraine stärker zu unterstützen, sollen sie nach Willen der EU-Kommission einfacheren Zugang zu Geld bekommen. Außerdem soll in den entsprechenden Regionen in neun EU-Mitgliedsstaaten gegen Abwanderung und Arbeitskräftemangel vorgegangen werden. Das geht aus einer in Brüssel vorgestellten Strategie der Behörde hervor.