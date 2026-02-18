Wirtschaft
Stahlindustrie kritisiert Abschwächung von "Buy European"-Regeln
Foto: Stahlproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Die Stahlindustrie kritisiert den Plan der EU-Kommission, die zum Schutz der europäischen Industrie geplanten "Buy European"-Regeln aufzuweichen. "Made with Europe ist keine Alternative zu Made in Europe", sagte Marie Jaroni, Chefin von Thyssenkrupp Steel, dem "Spiegel".
Bezöge man alle gut 70 Länder, mit denen die EU Handelsabkommen hat, darin ein, würde der Ansatz "entkernt und wirkungslos", warnt sie. "Kanada, USA, China, Indien handeln und schaffen Regeln für lokale Produktion, Europa schaut vom Spielfeldrand zu."
Bezöge man alle gut 70 Länder, mit denen die EU Handelsabkommen hat, darin ein, würde der Ansatz "entkernt und wirkungslos", warnt sie. "Kanada, USA, China, Indien handeln und schaffen Regeln für lokale Produktion, Europa schaut vom Spielfeldrand zu."
Anzeige
Präsentiert von
Ausgerechnet für die Stahlindustrie, die einen gewissen Schutz durch Importzölle hat, will die EU-Kommission die Regeln nun offenbar aufweichen. Laut ihrem jüngsten Entwurf ist nur noch vorgesehen, dass in der öffentlichen Beschaffung mindestens 25 Prozent des Stahls CO2-arm sein müssen. Anders als bei Materialien wie Aluminium oder Beton ist von Stahl "Made in Europe" dagegen nicht mehr explizit die Rede.
Hintergrund ist ein Gesetzespaket, das die Behörde voraussichtlich in der kommenden Woche vorlegen will. Dort waren bislang Quoten für strategische Sektoren wie Stahl, Zement, Batterien und Solartechnik sowie die Autoindustrie vorgesehen: Wenn der Staat in diesen Feldern einkauft oder Fördermittel vergibt, soll etwa bei Beton mindestens fünf Prozent des Materials CO2-arm und in der EU hergestellt werden müssen. Dies betrifft vor allem Bauprojekte. Auch wenn der Staat Autos kauft oder dies fördert, soll ein Mindestanteil an den Fahrzeugen "Made in Europe" sein müssen.
Daran hatte sich zuletzt Kritik entzündet; Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) warb dafür, aus "Made in Europe" ein "Made with Europe" zu machen, das heißt: volle Anerkennung für Länder, mit denen die EU ein Handelsabkommen geschlossen hat.
Hintergrund ist ein Gesetzespaket, das die Behörde voraussichtlich in der kommenden Woche vorlegen will. Dort waren bislang Quoten für strategische Sektoren wie Stahl, Zement, Batterien und Solartechnik sowie die Autoindustrie vorgesehen: Wenn der Staat in diesen Feldern einkauft oder Fördermittel vergibt, soll etwa bei Beton mindestens fünf Prozent des Materials CO2-arm und in der EU hergestellt werden müssen. Dies betrifft vor allem Bauprojekte. Auch wenn der Staat Autos kauft oder dies fördert, soll ein Mindestanteil an den Fahrzeugen "Made in Europe" sein müssen.
Daran hatte sich zuletzt Kritik entzündet; Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) warb dafür, aus "Made in Europe" ein "Made with Europe" zu machen, das heißt: volle Anerkennung für Länder, mit denen die EU ein Handelsabkommen geschlossen hat.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Volatilität der ThyssenKrupp-Aktie nach jüngsten Abschreibungen und dem Konzernumbau; diskutiert werden ein Kursrückgang von fast 30%, eine erwartete Korrektur nach der Rally und der TKMS-Abspaltung, Fragen nach dem neuen Boden sowie Bewertung, fundamentaler Umstrukturierung hin zur Holding (bis 2030) und technische Nervosität versus Gewinnmitnahmen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.
Molok schrieb 15.02.26, 22:37
Die richtige Entscheidungmitdiskutieren »
Das wird leider nicht mehr erwartet, weil Thyssenkrupp bereits in einer seiner größten Transformation seiner Firmengeschichte steckt...den Umbau in eine Holding.... Firmenanteile werden ausgegliedert und ü 50 % werden gehalten.
Für mich eine schlaue Idee...
Könnte ein Erfolg werden, sofern die Anleger Veränderungen nicht scheuen...
Nun ja....... letzte Woche ein Minus von fast 30 %.... ja ...das sind unsere Investoren....
Die Vola ist hier natürlich mehr als sportlich...
Leider werden Investoren mit Nerven aus Stahl immer rarer....sollen mal gehen..wissen schon warum...
die Neuen stehen schon in den Startlöchern...
Stahl aus Deutschland... Qualität halt..und keine Billigimporte...Schrott gibt's zu Genüge aus aller Welt...und das hat seinen Preis...ich denke das weiß auch Thyssenkrupp....
Und seien wir doch mal ehrlich...ein Kurssturz von fast 30 %, tat das echt Not..???
Stellt das Kursbild gern mal auf mind. 10 Jahre ein und macht gern mal eine persönliche Analyse...🧐
Das wird leider nicht mehr erwartet, weil Thyssenkrupp bereits in einer seiner größten Transformation seiner Firmengeschichte steckt...den Umbau in eine Holding.... Firmenanteile werden ausgegliedert und ü 50 % werden gehalten.
Für mich eine schlaue Idee...
Könnte ein Erfolg werden, sofern die Anleger Veränderungen nicht scheuen...
Nun ja....... letzte Woche ein Minus von fast 30 %.... ja ...das sind unsere Investoren....
Die Vola ist hier natürlich mehr als sportlich...
Leider werden Investoren mit Nerven aus Stahl immer rarer....sollen mal gehen..wissen schon warum...
die Neuen stehen schon in den Startlöchern...
Stahl aus Deutschland... Qualität halt..und keine Billigimporte...Schrott gibt's zu Genüge aus aller Welt...und das hat seinen Preis...ich denke das weiß auch Thyssenkrupp....
Und seien wir doch mal ehrlich...ein Kurssturz von fast 30 %, tat das echt Not..???
Stellt das Kursbild gern mal auf mind. 10 Jahre ein und macht gern mal eine persönliche Analyse...🧐
vonHS schrieb 14.02.26, 11:36
Es wird erwartet, dass Thyssenkrupp bis 2030 eine reine Investmentholdinggesellschaft sein wird, steht im Artikel von VALOR INTERNATIONAL beim Blick auf die Neuordnung der brasilianischen Aktivitäten im Konzern:mitdiskutieren »
https://valorinternational.globo.com/business/news/2026/02/13/thyssenkrupp-reshapes-brazil-operations-after-tkms-spin-off.ghtml
https://valorinternational.globo.com/business/news/2026/02/13/thyssenkrupp-reshapes-brazil-operations-after-tkms-spin-off.ghtml
hoffis schrieb 12.02.26, 16:05
mitdiskutieren »
Ich bin froh, dass ich hier letzte Woche um die Hälfte reduziert habe.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte