    Verfall wird immer deutlicher

    Charttechnik bei Techaktien grausam - 50 % der Aktien der unter 200-Tage-Linie!

    Bei den "Magnificent 7“ notieren noch Apple, Alphabet, Nvidia und Tesla über der viel beachteten 200-Tage-Linie. Microsoft, Meta und Amazon sind bereits darunter. Im breiten Technologiesektor ist das Bild noch düsterer!

    • Apple, Alphabet, Nvidia, Tesla über 200-Tage .
    • 48 von 84 Techs unter 200-Tage, Sektor -5,4% .
    • Tipp: Russell 2000 beobachten, Nebenwerte top.
    Verfall wird immer deutlicher - Charttechnik bei Techaktien grausam - 50 % der Aktien der unter 200-Tage-Linie!
    Die 200-Tage-Linie ist ein gleitender Durchschnittskurs einer Aktie oder eines Index über die vergangenen 200 Handelstage. Sie gilt als wichtiger langfristiger Trendindikator an der Börse.

    Notiert ein Kurs über der 200-Tage-Linie, werten viele Anleger das als Zeichen für einen stabilen Aufwärtstrend. Fällt er darunter, deutet das häufig auf eine Schwächephase oder einen beginnenden Abwärtstrend hin. Kurz gesagt: Sie zeigt, ob ein Wert technisch eher in einem gesunden Marktumfeld steckt oder ob der Druck zunimmt.

     

    Technologieaktien tun sich 2026 schwer, an die Dynamik der vergangenen Jahre anzuknüpfen. Zwar wirken viele Kennzahlen auf den ersten Blick stabil, doch unter der Oberfläche bauen sich klare Schwächesignale auf. Seit dem Spätsommer kommt der Sektor kaum noch voran, während immer weniger Einzelwerte den Markt stützen.

    Seit Jahresbeginn hat der Technologiesektor 5,4 Prozent verloren und schneidet damit schlechter ab als alle anderen großen Branchen mit Ausnahme des Konsumgütersektors. Selbst im Vergleich zum Gesamtmarkt bleibt die Entwicklung zurück.

    Besonders deutlich zeigt sich das in der Marktbreite. Wie Seeking Alpha herausgefunden hat notieren von 84 Technologieunternehmen im S&P 500 aktuell 48 unter ihrer 200-Tage-Linie. Damit liegt mehr als die Hälfte der Werte unter dem langfristigen Trendindikator – ein klares Zeichen dafür, dass der Druck nicht nur einzelne Aktien betrifft, sondern immer mehr den gesamten Sektor erfasst.

    Damit wird immer deutlicher, dass nur noch einige wenige Mega-Caps die großen Indizes stabil halten, während zahlreiche mittelgroße Technologietitel deutlich unter Druck geraten. Für Anleger bedeutet das: Die vermeintliche Stärke des Technologiesektors wird zunehmend nur noch von wenigen Schwergewichten getragen.

    Seeking Alpha hat eine Liste erstellt, welche die zehn Aktien aus dem S&P 500 darstellt, die sich am weitesten von der 200-Tage-Linie entfernt haben (Stand 18.02):

     

    Mein Tipp: Klein aber fein

    Technologiewerte sind derzeit nicht die Favoriten der Anleger. Die breite Schwäche im Sektor und der Jahresverlust von 5,4 Prozent sprechen eine deutliche Sprache. Wer sich neu positionieren möchte, sollte den Russell 2000 im Blick behalten. Die Nebenwerte holen spürbar auf und entwickelten sich zuletzt stärker als die großen Indizes.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die  langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

    Seine Trading-Tipps finden Sie in dem täglichen Youtube-Format "wallstreetONLINE Börsenlounge".

    Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner
    wallstreetONLINE Profilseite
    .
