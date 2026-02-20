Charttechnik bei Techaktien grausam - 50 % der Aktien der unter 200-Tage-Linie!

Technologieaktien tun sich 2026 schwer, an die Dynamik der vergangenen Jahre anzuknüpfen. Zwar wirken viele Kennzahlen auf den ersten Blick stabil, doch unter der Oberfläche bauen sich klare Schwächesignale auf. Seit dem Spätsommer kommt der Sektor kaum noch voran, während immer weniger Einzelwerte den Markt stützen.

Seit Jahresbeginn hat der Technologiesektor 5,4 Prozent verloren und schneidet damit schlechter ab als alle anderen großen Branchen mit Ausnahme des Konsumgütersektors. Selbst im Vergleich zum Gesamtmarkt bleibt die Entwicklung zurück.

Besonders deutlich zeigt sich das in der Marktbreite. Wie Seeking Alpha herausgefunden hat notieren von 84 Technologieunternehmen im S&P 500 aktuell 48 unter ihrer 200-Tage-Linie. Damit liegt mehr als die Hälfte der Werte unter dem langfristigen Trendindikator – ein klares Zeichen dafür, dass der Druck nicht nur einzelne Aktien betrifft, sondern immer mehr den gesamten Sektor erfasst.

Damit wird immer deutlicher, dass nur noch einige wenige Mega-Caps die großen Indizes stabil halten, während zahlreiche mittelgroße Technologietitel deutlich unter Druck geraten. Für Anleger bedeutet das: Die vermeintliche Stärke des Technologiesektors wird zunehmend nur noch von wenigen Schwergewichten getragen.

Seeking Alpha hat eine Liste erstellt, welche die zehn Aktien aus dem S&P 500 darstellt, die sich am weitesten von der 200-Tage-Linie entfernt haben (Stand 18.02):

Mein Tipp: Klein aber fein

Technologiewerte sind derzeit nicht die Favoriten der Anleger. Die breite Schwäche im Sektor und der Jahresverlust von 5,4 Prozent sprechen eine deutliche Sprache. Wer sich neu positionieren möchte, sollte den Russell 2000 im Blick behalten. Die Nebenwerte holen spürbar auf und entwickelten sich zuletzt stärker als die großen Indizes.