Verfall wird immer deutlicher
Charttechnik bei Techaktien grausam - 50 % der Aktien der unter 200-Tage-Linie!
Bei den "Magnificent 7“ notieren noch Apple, Alphabet, Nvidia und Tesla über der viel beachteten 200-Tage-Linie. Microsoft, Meta und Amazon sind bereits darunter. Im breiten Technologiesektor ist das Bild noch düsterer!
- Apple, Alphabet, Nvidia, Tesla über 200-Tage .
- 48 von 84 Techs unter 200-Tage, Sektor -5,4% .
- Tipp: Russell 2000 beobachten, Nebenwerte top.
Die 200-Tage-Linie ist ein gleitender Durchschnittskurs einer Aktie oder eines Index über die vergangenen 200 Handelstage. Sie gilt als wichtiger langfristiger Trendindikator an der Börse.
Notiert ein Kurs über der 200-Tage-Linie, werten viele Anleger das als Zeichen für einen stabilen Aufwärtstrend. Fällt er darunter, deutet das häufig auf eine Schwächephase oder einen beginnenden Abwärtstrend hin. Kurz gesagt: Sie zeigt, ob ein Wert technisch eher in einem gesunden Marktumfeld steckt oder ob der Druck zunimmt.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV
Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!