Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 18.02.2026

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.994,77USD pro Feinunze und notiert damit +2,40 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 77,80USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +5,81 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 69,51USD und verzeichnet ein Plus von +3,18 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 64,30USD und verzeichnet ein Plus von +3,39 %.