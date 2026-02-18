Termine am 19. Februar 2026

Kreuzspinne-2022 schrieb 11.02.26, 13:05

Das Ergebnis war wieder top und der Kurs ist deutlich gestiegen. Barclays ist für mich ein über 3er Bagger mit langsam steigender Dividend jetzt Schlussdividende 5,6 pence.

Über das ARP wird Quartal für Quartal entschieden und könnte in der Summe über 4 Mrd £ betragen. So könnte die Aktienzahl bis Jahresende auf unter 13 Mrd fallen.

Das ARP ist steuerfrei und wertsteigernd.

Die Dividende soll in 2027 für 2026 auf 2,1 Mrd £ gesteigert werden.

Für mich eine hervorragende Anlage.

Berücksichtigen muss man dass das Pfund gegen dem € bisher jedes Jahr gefallen ist.