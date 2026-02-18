    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBarclays AktievorwärtsNachrichten zu Barclays

    Termine am 19. Februar 2026

    TAGESVORSCHAU - Termine am 19. Februar 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 19. Februar

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 NLD: Airbus, Jahreszahlen (9.00 Jahres-Pk)
    06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (14.30 Analystencall)
    07:00 DEU: Knorr Bremse, Jahreszahlen (9.00 Uhr Jahres-Pk) 07:00 CHE: Nestle, Jahreszahlen (11.00 Pk, 9.00 Analystencall) 07:00 FRA: Nexans, Jahreszahlen
    07:00 FRA: Renault, Jahreszahlen
    07:00 NLD: Aegon, Jahreszahlen
    07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Jahreszahlen
    07:00 SWE: Verve Group, Jahreszahlen
    07:15 FRA: Air France-KLM, Jahreszahlen
    07:30 FRA: Accor, Jahreszahlen
    08:00 DEU: Jost Werke, Q4-Zahlen
    08:00 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Mondi, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Centrica, Jahreszahlen
    08:00 ESP: Repsol, Jahreszahlen
    09:00 FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen
    10:00 DEU: Infineon, Hauptversammlung
    13:00 USA: Walmart, Q4-Zahlen
    13:30 USA: Southern Company, Q4-Zahlen
    14:00 DEU: Hochtief, Jahreszahlen (15.00 Bilanz-Pk)
    17:45 FRA: Kleppiere, Jahreszahlen
    18:00 FRA: Imerys, Jahreszahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    CHE: Transocean, Q4-Zahlen
    FRA: Orange, Capital Markets Day
    USA: Deere & Co, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 12/25
    06:30 NLD: Arbeitslosenquote 1/26
    07:00 FIN: Verbraucherpreise 1/26
    08:00 CHE: Im- und Exporte 1/26
    10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 12/25
    10:00 POL: Industrieproduktion 1/26
    10:00 POL: Erzeugerpreise 1/26
    10:00 ITA: Leistungsbilanz 12/25
    11:00 EUR: Bauproduktion 12/25
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
    14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 2/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Handelsbilanz 12/25
    16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig)
    18:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Prozessbeginn Lidl/Verbraucherzentrale Hamburg wegen Rabattaktion, Heilbronn

    15:00 DEU: Pressekonferenz: Jahresbilanz Einzelhandel NRW 2025 und Ausblick 2026, Düsseldorf

    CYP: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia

    HINWEIS
    CHN: Feiertag, Börse geschlossen
    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi




