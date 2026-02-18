TAGESVORSCHAU
Termine am 19. Februar 2026
- Viel Unternehmenszahlen: Airbus, Nestlé, Infineon.
- Wichtige Konjunkturdaten: US, EZB, Verbraucher
- Lidl-Prozess, EU-Ministertreffen, CH-Börse zu.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 19. Februar
^
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 NLD: Airbus, Jahreszahlen (9.00 Jahres-Pk)
06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Jahreszahlen
07:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (14.30 Analystencall)
07:00 DEU: Knorr Bremse, Jahreszahlen (9.00 Uhr Jahres-Pk) 07:00 CHE: Nestle, Jahreszahlen (11.00 Pk, 9.00 Analystencall) 07:00 FRA: Nexans, Jahreszahlen
07:00 FRA: Renault, Jahreszahlen
07:00 NLD: Aegon, Jahreszahlen
07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Jahreszahlen
07:00 SWE: Verve Group, Jahreszahlen
07:15 FRA: Air France-KLM, Jahreszahlen
07:30 FRA: Accor, Jahreszahlen
08:00 DEU: Jost Werke, Q4-Zahlen
08:00 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen
08:00 GBR: Mondi, Jahreszahlen
08:00 GBR: Centrica, Jahreszahlen
08:00 ESP: Repsol, Jahreszahlen
09:00 FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen
10:00 DEU: Infineon, Hauptversammlung
13:00 USA: Walmart, Q4-Zahlen
13:30 USA: Southern Company, Q4-Zahlen
14:00 DEU: Hochtief, Jahreszahlen (15.00 Bilanz-Pk)
17:45 FRA: Kleppiere, Jahreszahlen
18:00 FRA: Imerys, Jahreszahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
CHE: Transocean, Q4-Zahlen
FRA: Orange, Capital Markets Day
USA: Deere & Co, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 12/25
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 1/26
07:00 FIN: Verbraucherpreise 1/26
08:00 CHE: Im- und Exporte 1/26
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 12/25
10:00 POL: Industrieproduktion 1/26
10:00 POL: Erzeugerpreise 1/26
10:00 ITA: Leistungsbilanz 12/25
11:00 EUR: Bauproduktion 12/25
12:00 IRL: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 2/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Handelsbilanz 12/25
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig)
18:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Prozessbeginn Lidl/Verbraucherzentrale Hamburg wegen Rabattaktion, Heilbronn
15:00 DEU: Pressekonferenz: Jahresbilanz Einzelhandel NRW 2025 und Ausblick 2026, Düsseldorf
CYP: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia
HINWEIS
CHN: Feiertag, Börse geschlossen
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Barclays - 850403 - GB0031348658
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Barclays. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Über das ARP wird Quartal für Quartal entschieden und könnte in der Summe über 4 Mrd £ betragen. So könnte die Aktienzahl bis Jahresende auf unter 13 Mrd fallen.
Das ARP ist steuerfrei und wertsteigernd.
Die Dividende soll in 2027 für 2026 auf 2,1 Mrd £ gesteigert werden.
Für mich eine hervorragende Anlage.
Berücksichtigen muss man dass das Pfund gegen dem € bisher jedes Jahr gefallen ist.