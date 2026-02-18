Von Seouls globaler K-Welle zur Web3-Führungsrolle: Datavault AI und TBURN Chain verbinden K-Pop, E-Sport und koreanische Kulturexporte mit einer Dateninfrastruktur auf Unternehmensniveau und tokenisierten realen Vermögenswerten

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA / ACCESS Newswire / 18. Februar 2026 / Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT) („Datavault AI” oder das „Unternehmen”), ein führender Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Authentifizierung, digitales Engagement und Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA), gab heute den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit der TBURN Chain Foundation („TBURN”) bekannt, einer leistungsstarken Blockchain-Infrastrukturplattform.

Die Vereinbarung schafft einen strategischen Rahmen zur Prüfung der Integration der Daten-Asset-Tokenisierungs-, Bewertungs- und Information Data Exchange (IDE)-Technologien von Datavault mit dem Hochdurchsatz-Blockchain-Netzwerk von TBURN, das für die Verarbeitung von Transaktionen im Unternehmensmaßstab und nahezu sofortige Abwicklung ausgelegt ist.

TBURN ist in globalen E-Sport- und Unterhaltungsökosystemen tätig, darunter Partnerschaften mit dem E-Sport-Champion Faker und K-Pop-Acts wie BLACKPINK, und bietet potenzielle Wege für authentifizierte digitale Interaktion und datengesteuerte Monetarisierungsmodelle. Das aus Seoul stammende globale Phänomen der koreanischen Welle „K-Wave” (Hallyu) hat sich zu einem der mächtigsten kulturellen und wirtschaftlichen Exportgüter Südkoreas entwickelt und treibt das internationale Wachstum in den Bereichen Musik, E-Sport, Film, digitale Medien und Fan-Engagement-Plattformen voran. Da die koreanischen Unterhaltungs- und Technologie-Ökosysteme ihre globale Präsenz weiter ausbauen, steigt die Nachfrage nach einer sicheren, skalierbaren digitalen Infrastruktur, die als strategische nationale Priorität hochvolumige Engagement- und Monetarisierungsmodelle unterstützen kann.

TBURN Chain unterstützt die K-Wave-Bewegung durch die Bereitstellung einer leistungsstarken Blockchain-Infrastruktur, die mehr als 156.000 Transaktionen pro Sekunde mit einer Transaktionsfinalität von etwa 5 Millisekunden verarbeiten kann und durch eine unveränderliche Datensatzarchitektur und eine unternehmensgerechte, MEV-geschützte Abwicklungsebene unterstützt wird. Durch die Kombination dieser Infrastruktur mit den Datenbewertungs- und Tokenisierungstechnologien von Datavault beabsichtigen die Parteien, ein skalierbares, sicheres globales Framework für tokenisierte Daten-Assets in den Bereichen Unterhaltung, Gaming, künstliche Intelligenz und Real-World-Assets (RWA) zu etablieren.