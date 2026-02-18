Der Börsen-Tag
Nebenwerte zünden: SDAX & TecDAX überflügeln DAX und Dow Jones
Anleger setzen heute klar auf Risiko: Nebenwerte und Tech-Aktien ziehen davon, Leitindizes folgen solide – und diesseits wie jenseits des Atlantiks dominieren grüne Vorzeichen.
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks haben sich heute durchweg freundlich entwickelt. In Deutschland legten alle vier großen Auswahlindizes zu, wobei vor allem die Nebenwerte gefragt waren. Der DAX notiert aktuell bei 25.273,65 Punkten und gewinnt 1,00 Prozent. Damit setzt der deutsche Leitindex seinen Aufwärtstrend fort und zeigt eine solide Tagesperformance. Etwas verhaltener präsentiert sich der MDAX: Der Index der mittelgroßen Werte steigt um 0,57 Prozent auf 31.762,68 Punkte und bleibt damit hinter dem DAX zurück. Deutlich dynamischer entwickeln sich die kleineren Werte: Der SDAX klettert um 1,23 Prozent auf 18.104,27 Punkte und ist damit der stärkste deutsche Index des Tages. Auch Technologiewerte sind gefragt: Der TecDAX steigt um 1,16 Prozent auf 3.725,68 Punkte und liegt damit ebenfalls vor DAX und MDAX. Auch an der Wall Street dominieren positive Vorzeichen. Der Dow Jones gewinnt 0,52 Prozent auf 49.799,83 Punkte und zeigt damit einen moderaten Anstieg. Der breiter gefasste S&P 500 entwickelt sich stärker und legt um 0,82 Prozent auf 6.897,82 Punkte zu. Im direkten Vergleich zeigt sich damit: In Deutschland führen SDAX und TecDAX die Gewinnerliste an, während der DAX solide zulegt und der MDAX etwas zurückbleibt. In den USA schlägt sich der S&P 500 besser als der Dow Jones. Insgesamt signalisiert die heutige Entwicklung an den Börsen eine breite Risikobereitschaft der Anleger, mit einer leichten Bevorzugung von Neben- und Technologiewerten.
DAXRheinmetall führte den DAX mit einem Plus von 5,40% an, gefolgt von Siemens Energy (+4,15%) und Infineon Technologies (+3,99%). Am anderen Ende standen Zalando (-2,69%), Brenntag (-4,67%) und Bayer mit dem stärksten Rückgang von -6,99%. Die Spannweite zwischen Top- und Flopwert im DAX beträgt damit 12,39 Prozentpunkte.
MDAXIm MDAX zeigten RENK Group (+4,82%), Delivery Hero (+4,62%) und Hochtief (+4,61%) die besten Kursgewinne. Die Schlusslichter waren LEG Immobilien (-3,06%), Redcare Pharmacy (-3,11%) und TAG Immobilien (-3,26%). Die Differenz zwischen dem stärksten Gewinner und Verlierer im MDAX liegt bei 8,08 Prozentpunkten.
SDAXDuerr stach im SDAX mit einem Anstieg von 6,37% hervor, gefolgt von SMA Solar Technology (+5,02%) und Salzgitter (+4,79%). Auf der Verlustseite standen Verve Group Registered (A) (-2,21%), Deutsche Pfandbriefbank (-2,26%) und PATRIZIA (-3,71%). Die Spannweite im SDAX beträgt 10,08 Prozentpunkte.
TecDAXIm TecDAX führte SMA Solar Technology (+5,02%) die Gewinnerliste an, gefolgt von Elmos Semiconductor (+4,66%) und Infineon Technologies (+3,99%). Die Flops waren ATOSS Software (-1,20%), CANCOM SE (-2,06%) und Deutsche Telekom (-2,28%). Die Differenz zwischen Top- und Flopwert im TecDAX beträgt 7,30 Prozentpunkte.
Dow JonesBeim Dow Jones erzielten Goldman Sachs Group (+2,56%), NVIDIA (+2,52%) und Amazon (+2,42%) die höchsten Kursgewinne. Die größten Verluste verzeichneten Walmart (-1,39%), Procter & Gamble (-1,84%) und 3M (-2,29%). Die Spannweite im Dow Jones ist mit 4,85 Prozentpunkten relativ gering.
S&P 500Im S&P 500 lagen Global Payments (+14,09%), Garmin (+9,92%) und Cadence Design Systems (+9,08%) an der Spitze. Die größten Rückgänge verzeichneten Crown Castle (-3,49%), Expand Energy Corporation (-3,61%) und Charles River Laboratories International (-3,78%). Die Differenz zwischen dem stärksten Gewinner und Verlierer im S&P 500 beträgt 17,87 Prozentpunkte.
MarktvergleichÜber alle Indizes betrachtet ist Global Payments mit +14,09% der kräftigste Gewinner, Bayer mit -6,99% der größte Verlierer. Die größte Marktbreite weist der S&P 500 (17,87 pp) auf, die geringste der Dow Jones (4,85 pp). Auffällig sind Überschneidungen: Infineon Technologies erscheint als Topwert im DAX und TecDAX (je +3,99%), SMA Solar Technology taucht in SDAX und TecDAX als Gewinner (+5,02%) auf. Insgesamt zeigen die US‑Märkte stärkere Einzelgewinner, während in Deutschland größere Einzelverluste (z. B. Bayer, Brenntag) die Volatilität erhöhen.
