    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAtos AktievorwärtsNachrichten zu Atos

    Wer crasht als nächstes?

    1321 Aufrufe 1321 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sind das die nächsten Kandidaten für einen "AI Scare Trade"?

    Künstliche Intelligenz droht vielen Unternehmen die Wettbewerbsfähigkeit zu nehmen. Bernstein hebt jetzt die Unternehmen hervor, deren Moats durch AI gefährdet sind – einige noch unzureichend beachtet.

    Für Sie zusammengefasst
    Wer crasht als nächstes? - Sind das die nächsten Kandidaten für einen "AI Scare Trade"?
    Foto: DallE - OpenAI

    In einer neuen Analyse von Bernstein zur Bedrohung durch Künstliche Intelligenz (KI) identifiziert der Analystenreport mehrere Unternehmen, die besonders gefährdet sind, ihre Marktstellung zu verlieren. Während die allgemeine Marktstimmung zunehmend die Risiken von KI für Unternehmen berücksichtigt, gibt es noch einige Namen, die der Markt offenbar unterschätzt, warnt Bernstein-Analyst Aleksander Peterc: "Dies sind die Aktien, die immer noch so gehandelt werden, als ob die Disruption durch KI das Problem anderer wäre. Unserer Ansicht nach sind sie die nächsten, die fallen werden."


    Atos gehört zu den am stärksten gefährdeten Unternehmen. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf Infrastruktur- und verwalteten Services, wo KI als deflationäre Kraft wirkt. Mit 70 % des Umsatzes aus hochautomatisierbaren Bereichen sieht Bernstein Atos als hochgradig anfällig für KI-bedingte Disruptionen. Das Kursziel liegt bei 45 Euro, was eine Aufwärtsbewegung von 119 % gegenüber dem aktuellen Kurs impliziert.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TeamViewer!
    Long
    4,40€
    Basispreis
    0,48
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    4,89€
    Basispreis
    0,19
    Ask
    × 14,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Aumovio: Der Wandel hin zu "Software Defined Vehicles" verschiebt die Wertschöpfung von traditionellen Tier-1-Zulieferern hin zu OEMs und neuen Wettbewerbern aus der Technologiebranche. KI senkt die Barrieren für die Softwareentwicklung, was Aumovio unter Druck setzen könnte. Das Kursziel liegt bei 38 Euro, was einem Rückgang von 12 % gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

    Ocado, ein führendes Unternehmen im Bereich Online-Lebensmittelhandel, steht inmitten der höchsten Risiko-Kategorie. Der Moat rund um die SaaS-Komponenten des Unternehmens könnte durch KI geschwächt werden, während die Hardwarevorteile des Unternehmens weiterhin bestehen bleiben. Bernstein senkt das Kursziel auf 100 Pence, was einen weiteren Rückgang von 55 % erwarten lässt.

    Quadient, bekannt für seine Business Process Automation Software, steht ebenfalls unter starkem KI-Druck. Etwa 25 % des Umsatzes stehen auf der Kippe, da Softwareprodukte zunehmend durch KI ersetzt werden könnten. Das Kursziel liegt bei 15 Euro, was nur einen moderaten Aufwärtsspielraum von 3 % bietet.

    TeamViewer, das für seine Fernwartungs- und IT-Ticketing-Lösungen bekannt ist, wird zunehmend von KI-Technologien herausgefordert. Automatisierung könnte die Nachfrage nach traditionellen, menschenintensiven Dienstleistungen deutlich verringern. Bernstein hat das Kursziel auf 11 Euro gesetzt, was einem Anstieg von 111 % entspricht.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wer crasht als nächstes? Sind das die nächsten Kandidaten für einen "AI Scare Trade"? Künstliche Intelligenz droht vielen Unternehmen die Wettbewerbsfähigkeit zu nehmen. Bernstein hebt jetzt die Unternehmen hervor, deren Moats durch AI gefährdet sind – einige noch unzureichend beachtet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     