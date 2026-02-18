Sind das die nächsten Kandidaten für einen "AI Scare Trade"?

In einer neuen Analyse von Bernstein zur Bedrohung durch Künstliche Intelligenz (KI) identifiziert der Analystenreport mehrere Unternehmen, die besonders gefährdet sind, ihre Marktstellung zu verlieren. Während die allgemeine Marktstimmung zunehmend die Risiken von KI für Unternehmen berücksichtigt, gibt es noch einige Namen, die der Markt offenbar unterschätzt, warnt Bernstein-Analyst Aleksander Peterc: "Dies sind die Aktien, die immer noch so gehandelt werden, als ob die Disruption durch KI das Problem anderer wäre. Unserer Ansicht nach sind sie die nächsten, die fallen werden."



Atos gehört zu den am stärksten gefährdeten Unternehmen. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf Infrastruktur- und verwalteten Services, wo KI als deflationäre Kraft wirkt. Mit 70 % des Umsatzes aus hochautomatisierbaren Bereichen sieht Bernstein Atos als hochgradig anfällig für KI-bedingte Disruptionen. Das Kursziel liegt bei 45 Euro, was eine Aufwärtsbewegung von 119 % gegenüber dem aktuellen Kurs impliziert.