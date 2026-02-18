Wer crasht als nächstes?
Sind das die nächsten Kandidaten für einen "AI Scare Trade"?
Künstliche Intelligenz droht vielen Unternehmen die Wettbewerbsfähigkeit zu nehmen. Bernstein hebt jetzt die Unternehmen hervor, deren Moats durch AI gefährdet sind – einige noch unzureichend beachtet.
- KI bedroht Unternehmens-Moats; Markt übersieht!
- Atos, Ocado hervorgehoben: hohe KI-Disruption
- KI senkt Barrieren; Zulieferer verlieren Wert!!
- Report: Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
In einer neuen Analyse von Bernstein zur Bedrohung durch Künstliche Intelligenz (KI) identifiziert der Analystenreport mehrere Unternehmen, die besonders gefährdet sind, ihre Marktstellung zu verlieren. Während die allgemeine Marktstimmung zunehmend die Risiken von KI für Unternehmen berücksichtigt, gibt es noch einige Namen, die der Markt offenbar unterschätzt, warnt Bernstein-Analyst Aleksander Peterc: "Dies sind die Aktien, die immer noch so gehandelt werden, als ob die Disruption durch KI das Problem anderer wäre. Unserer Ansicht nach sind sie die nächsten, die fallen werden."
Atos gehört zu den am stärksten gefährdeten Unternehmen. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf Infrastruktur- und verwalteten Services, wo KI als deflationäre Kraft wirkt. Mit 70 % des Umsatzes aus hochautomatisierbaren Bereichen sieht Bernstein Atos als hochgradig anfällig für KI-bedingte Disruptionen. Das Kursziel liegt bei 45 Euro, was eine Aufwärtsbewegung von 119 % gegenüber dem aktuellen Kurs impliziert.
Aumovio: Der Wandel hin zu "Software Defined Vehicles" verschiebt die Wertschöpfung von traditionellen Tier-1-Zulieferern hin zu OEMs und neuen Wettbewerbern aus der
Technologiebranche. KI senkt die Barrieren für die Softwareentwicklung, was Aumovio unter Druck setzen könnte. Das Kursziel liegt bei 38 Euro, was einem Rückgang von 12 % gegenüber dem aktuellen
Kurs entspricht.
Ocado, ein führendes Unternehmen im Bereich Online-Lebensmittelhandel, steht inmitten der höchsten Risiko-Kategorie. Der Moat rund um die SaaS-Komponenten des Unternehmens könnte durch KI geschwächt werden, während die Hardwarevorteile des Unternehmens weiterhin bestehen bleiben. Bernstein senkt das Kursziel auf 100 Pence, was einen weiteren Rückgang von 55 % erwarten lässt.
Quadient, bekannt für seine Business Process Automation Software, steht ebenfalls unter starkem KI-Druck. Etwa 25 % des Umsatzes stehen auf der Kippe, da Softwareprodukte zunehmend durch KI ersetzt werden könnten. Das Kursziel liegt bei 15 Euro, was nur einen moderaten Aufwärtsspielraum von 3 % bietet.
TeamViewer, das für seine Fernwartungs- und IT-Ticketing-Lösungen bekannt ist, wird zunehmend von KI-Technologien herausgefordert. Automatisierung könnte die Nachfrage nach traditionellen, menschenintensiven Dienstleistungen deutlich verringern. Bernstein hat das Kursziel auf 11 Euro gesetzt, was einem Anstieg von 111 % entspricht.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion