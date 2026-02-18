    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Kursverluste - Robuste Industriedaten

    • US-Anleihen fielen; 10J T-Note -0,17% Rendite.
    • Starke Industrieproduktion; KI/Aero treiben!!!
    • Hohe Unsicherheit; KI-Risiken stützen Anleihen
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,17 Prozent auf 112,94 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,07 Prozent.

    Etwas belastet wurden die Anleihen durch robuste Konjunkturdaten aus den USA. So war die Industrieproduktion im Januar stärker gestiegen als erwartet. Das Produktionswachstum sei in den vergangenen sechs Monate allerdings vor allem durch Investitionen in künstliche Intelligenz und die Luft- und Raumfahrttechnik angetrieben worden, schreibt Oliver Allen von Pantheon Economics. In anderen Bereichen habe es nur geringe Zuwächse gegeben. Auch Zahlen aus der Bauwirtschaft fielen besser als von Analysten prognostiziert aus.

    Die Unsicherheit an den Finanzmärkten bleibt jedoch hoch. Die Sorgen über belastende Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf die Geschäftsmodelle von Unternehmen und ganzen Branchen lastete zuletzt auf den Börsen und stützte tendenziell die Anleihen./jsl/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
