GilletteLabs HYROX Berlin erwartet zum Mega-Event 35.000 Teilnehmende

Schwalbach/München (ots) - GilletteLabs, die Premium-Rasurmarke von Procter &Gamble, wird Titelsponsor des HYROX-Events in Berlin. Der GilletteLabs HYROXBerlin findet vom 22.-31. Mai 2026 auf dem Tempelhofer Feld statt. Mit insgesamtacht Veranstaltungstagen wird GilletteLabs HYROX Berlin das längste Event in derGeschichte von HYROX sein.Performance ohne KompromisseDie Partnerschaft zwischen GilletteLabs und HYROX unterstreicht die gemeinsameVision beider Marken: Performance ohne Kompromisse. Der Glaube, dass echteLeistung durch Vorbereitung, Engagement und dem Selbstvertrauen entsteht, sichwohl und kontrolliert zu fühlen - sei es im Sport oder im alltäglichen Leben.Beide Marken vereint das Streben nach Exzellenz. GilletteLabs steht fürinnovative, zukunftsorientierte Rasur-Technologie, die Männer dabei unterstützt,ihr Bestes zu geben. HYROX hingegen ist das globale Ökosystem für Fitness-Racingmit über 1,3 Millionen erwarteten Teilnehmern in der Saison 2025/26. DiePartnerschaft zeigt, wie tiefgreifend die Verbindung zwischen dem Streben nachHöchstleistung und Exzellenz ist. Performance wirkt innen wie außen und Athletensollen sich vollkommen in ihrer Haut wohlfühlen, um ihr volles Potenzial zuerreichen.Ein Event der SuperlativeMit 35.000 erwarteten Teilnehmenden und einer einzigartigen zehntägigen Dauerwird GilletteLabs HYROX Berlin neue Maßstäbe setzen. Das Event kombiniertPerformance an acht Stationen und Laufstrecken von je einem Kilometer dazwischenund findet über zwei Wochenenden verteilt statt - ein Erlebnis, das Ausdauer,Entschlossenheit und Innovation feiert.GilletteLabs: Partner für PerformanceGilletteLabs positioniert sich als Partner für Männer, die ihre Leistung inallen Bereichen des Lebens verbessern möchten. Mit innovativen Produkten zeigtdie Marke, dass Premium-Performance auch in der täglichen Körperpflege-Routinezu Hause ist. Die GilletteLabs-Produktlinie wurde entwickelt, um Männer dabei zuunterstützen, schnell, optimiert und leistungsorientiert zu sein - die perfekteErgänzung zu einem aktiven, sportlich ausgerichteten Lebensstil.Enno Eller, Global Head of Sales bei HYROX:"Wir freuen uns riesig, GilletteLabs als Partner zu haben, der unsereLeidenschaft für Performance und Innovation teilt. GilletteLabs HYROX Berlinwird mehr als nur ein rekordbrechendes Event sein - es ist eine Feier vonAthlet:innen, die bei ihrer Leistung keine Kompromisse eingehen. Gemeinsaminspirieren wir Menschen weltweit, ihr Potenzial zu erreichen."Henrik Gaida, Brand Director Shave Care DACH, bei Gillette/Procter & Gamble:"GilletteLabs und HYROX sind eine perfekte Kombination. Beide Marken stehen für