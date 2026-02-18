GilletteLabs und HYROX geben Partnerschaft bekannt Performance ohne Kompromisse
GilletteLabs HYROX Berlin erwartet zum Mega-Event 35.000 Teilnehmende
Gamble, wird Titelsponsor des HYROX-Events in Berlin. Der GilletteLabs HYROX
Berlin findet vom 22.-31. Mai 2026 auf dem Tempelhofer Feld statt. Mit insgesamt
acht Veranstaltungstagen wird GilletteLabs HYROX Berlin das längste Event in der
Geschichte von HYROX sein.
Performance ohne Kompromisse
Die Partnerschaft zwischen GilletteLabs und HYROX unterstreicht die gemeinsame
Vision beider Marken: Performance ohne Kompromisse. Der Glaube, dass echte
Leistung durch Vorbereitung, Engagement und dem Selbstvertrauen entsteht, sich
wohl und kontrolliert zu fühlen - sei es im Sport oder im alltäglichen Leben.
Beide Marken vereint das Streben nach Exzellenz. GilletteLabs steht für
innovative, zukunftsorientierte Rasur-Technologie, die Männer dabei unterstützt,
ihr Bestes zu geben. HYROX hingegen ist das globale Ökosystem für Fitness-Racing
mit über 1,3 Millionen erwarteten Teilnehmern in der Saison 2025/26. Die
Partnerschaft zeigt, wie tiefgreifend die Verbindung zwischen dem Streben nach
Höchstleistung und Exzellenz ist. Performance wirkt innen wie außen und Athleten
sollen sich vollkommen in ihrer Haut wohlfühlen, um ihr volles Potenzial zu
erreichen.
Ein Event der Superlative
Mit 35.000 erwarteten Teilnehmenden und einer einzigartigen zehntägigen Dauer
wird GilletteLabs HYROX Berlin neue Maßstäbe setzen. Das Event kombiniert
Performance an acht Stationen und Laufstrecken von je einem Kilometer dazwischen
und findet über zwei Wochenenden verteilt statt - ein Erlebnis, das Ausdauer,
Entschlossenheit und Innovation feiert.
GilletteLabs: Partner für Performance
GilletteLabs positioniert sich als Partner für Männer, die ihre Leistung in
allen Bereichen des Lebens verbessern möchten. Mit innovativen Produkten zeigt
die Marke, dass Premium-Performance auch in der täglichen Körperpflege-Routine
zu Hause ist. Die GilletteLabs-Produktlinie wurde entwickelt, um Männer dabei zu
unterstützen, schnell, optimiert und leistungsorientiert zu sein - die perfekte
Ergänzung zu einem aktiven, sportlich ausgerichteten Lebensstil.
Enno Eller, Global Head of Sales bei HYROX:
"Wir freuen uns riesig, GilletteLabs als Partner zu haben, der unsere
Leidenschaft für Performance und Innovation teilt. GilletteLabs HYROX Berlin
wird mehr als nur ein rekordbrechendes Event sein - es ist eine Feier von
Athlet:innen, die bei ihrer Leistung keine Kompromisse eingehen. Gemeinsam
inspirieren wir Menschen weltweit, ihr Potenzial zu erreichen."
Henrik Gaida, Brand Director Shave Care DACH, bei Gillette/Procter & Gamble:
"GilletteLabs und HYROX sind eine perfekte Kombination. Beide Marken stehen für
