GilletteLabs HYROX Berlin erwartet zum Mega-Event 35.000 Teilnehmende

    Schwalbach/München (ots) - GilletteLabs, die Premium-Rasurmarke von Procter &
    Gamble, wird Titelsponsor des HYROX-Events in Berlin. Der GilletteLabs HYROX
    Berlin findet vom 22.-31. Mai 2026 auf dem Tempelhofer Feld statt. Mit insgesamt
    acht Veranstaltungstagen wird GilletteLabs HYROX Berlin das längste Event in der
    Geschichte von HYROX sein.

    Performance ohne Kompromisse

    Die Partnerschaft zwischen GilletteLabs und HYROX unterstreicht die gemeinsame
    Vision beider Marken: Performance ohne Kompromisse. Der Glaube, dass echte
    Leistung durch Vorbereitung, Engagement und dem Selbstvertrauen entsteht, sich
    wohl und kontrolliert zu fühlen - sei es im Sport oder im alltäglichen Leben.

    Beide Marken vereint das Streben nach Exzellenz. GilletteLabs steht für
    innovative, zukunftsorientierte Rasur-Technologie, die Männer dabei unterstützt,
    ihr Bestes zu geben. HYROX hingegen ist das globale Ökosystem für Fitness-Racing
    mit über 1,3 Millionen erwarteten Teilnehmern in der Saison 2025/26. Die
    Partnerschaft zeigt, wie tiefgreifend die Verbindung zwischen dem Streben nach
    Höchstleistung und Exzellenz ist. Performance wirkt innen wie außen und Athleten
    sollen sich vollkommen in ihrer Haut wohlfühlen, um ihr volles Potenzial zu
    erreichen.

    Ein Event der Superlative

    Mit 35.000 erwarteten Teilnehmenden und einer einzigartigen zehntägigen Dauer
    wird GilletteLabs HYROX Berlin neue Maßstäbe setzen. Das Event kombiniert
    Performance an acht Stationen und Laufstrecken von je einem Kilometer dazwischen
    und findet über zwei Wochenenden verteilt statt - ein Erlebnis, das Ausdauer,
    Entschlossenheit und Innovation feiert.

    GilletteLabs: Partner für Performance

    GilletteLabs positioniert sich als Partner für Männer, die ihre Leistung in
    allen Bereichen des Lebens verbessern möchten. Mit innovativen Produkten zeigt
    die Marke, dass Premium-Performance auch in der täglichen Körperpflege-Routine
    zu Hause ist. Die GilletteLabs-Produktlinie wurde entwickelt, um Männer dabei zu
    unterstützen, schnell, optimiert und leistungsorientiert zu sein - die perfekte
    Ergänzung zu einem aktiven, sportlich ausgerichteten Lebensstil.

    Enno Eller, Global Head of Sales bei HYROX:

    "Wir freuen uns riesig, GilletteLabs als Partner zu haben, der unsere
    Leidenschaft für Performance und Innovation teilt. GilletteLabs HYROX Berlin
    wird mehr als nur ein rekordbrechendes Event sein - es ist eine Feier von
    Athlet:innen, die bei ihrer Leistung keine Kompromisse eingehen. Gemeinsam
    inspirieren wir Menschen weltweit, ihr Potenzial zu erreichen."

    Henrik Gaida, Brand Director Shave Care DACH, bei Gillette/Procter & Gamble:
    "GilletteLabs und HYROX sind eine perfekte Kombination. Beide Marken stehen für
     

