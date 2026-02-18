    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsElmos Semiconductor AktievorwärtsNachrichten zu Elmos Semiconductor

    Elmos Semiconductor Aktie startet durch - 18.02.2026

    Am 18.02.2026 ist die Elmos Semiconductor Aktie, bisher, um +4,59 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Elmos Semiconductor Aktie.

    Foto: Elmos Semiconductor SE

    Elmos Semiconductor ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen für die Automobilindustrie, spezialisiert auf Sensoren und Mikrocontroller. Mit einem Fokus auf Innovation und maßgeschneiderte Lösungen konkurriert es mit Unternehmen wie Infineon und NXP. Ein starkes F&E-Team und spezialisierte Nischenprodukte bieten Wettbewerbsvorteile.

    Elmos Semiconductor Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.02.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Elmos Semiconductor Aktie. Sie steigt um +4,59 % auf 129,80. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,97 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Elmos Semiconductor Aktie. Nach einem Plus von +1,97 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 129,80. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Elmos Semiconductor investiert war, konnte einen Gewinn von +41,48 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Elmos Semiconductor Aktie damit um +4,07 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,09 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Elmos Semiconductor einen Anstieg von +34,33 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,10 % geändert.

    Elmos Semiconductor Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,07 %
    1 Monat +20,09 %
    3 Monate +41,48 %
    1 Jahr +78,74 %

    Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie

    Es gibt 18 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,31 Mrd.EUR € wert.

    Anleger setzen heute klar auf Risiko: Nebenwerte und Tech-Aktien ziehen davon, Leitindizes folgen solide – und diesseits wie jenseits des Atlantiks dominieren grüne Vorzeichen.

    Top- und Flop-Aktien am 18.02.2026 im TecDAX.

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, Infineon Technologies und Co.

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,36 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +3,80 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +2,77 %. ON Semiconductor verliert -1,73 % NXP Semiconductors notiert im Minus, mit -0,97 %.

    Elmos Semiconductor Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Elmos Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Elmos Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Elmos Semiconductor

    +5,00 %
    +4,65 %
    +21,38 %
    +43,04 %
    +76,73 %
    +65,32 %
    +265,83 %
    +1.081,90 %
    +478,67 %
    ISIN:DE0005677108WKN:567710



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



