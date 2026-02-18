Rekordjagd geht dank Konjunktur weiter

"Von konjunktureller Seite kommt weiter Rückenwind", schrieb Investmentchef Laurent Denize von der Bank Oddo BHF. So hätten sich die USA besser entwickelt als von vielen erwartet. In Deutschland hätten die Exporte zum Jahresende überraschend stark zugelegt. Die anhaltende wirtschaftliche Erholung schaffe - zusammen mit einer unterstützenden Geld- und Fiskalpolitik - ein weiterhin günstiges Umfeld für Aktien.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich zur Wochenmitte zu Höchstständen aufgeschwungen. Wie schon am Vortag sorgten vor allem die US-Börsen am Mittwoch mit ihren Gewinnen auch diesseits des Atlantiks für steigende Kurse. Der EuroStoxx 50 schaffte es auf ein Rekordhoch und schloss mit einem Plus von 1,35 Prozent bei 6.103,37 Punkten. Das war der größte prozentuale Tagesgewinn seit Anfang Januar.

Auch London und Zürich meldeten wie schon am Vortag Rekorde ihrer Leitindizes, gefolgt von der Pariser Börse . Der britische FTSE 100 legte um 1,23 Prozent auf 10.686,18 Zähler zu. Der schweizerische SMI kletterte um 0,39 Prozent auf 13.807,04 Punkte.

Der Stoxx 50 Index , in dem auch Aktien aus Ländern außerhalb der Eurozone enthalten sind, erreichte ebenfalls eine Höchstmarke, ebenso der marktbreite Stoxx 600 .

Von der Aussicht auf konjunkturelle Belebung profitierten Rohstoffwerte , der Sektorindex stieg um gut 4 Prozent. Papiere des Bergbaukonzerns Glencore legten um 4,5 Prozent zu. Die Analysten von JPMorgan sprachen von besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen des Unternehmens.

Im ebenfalls starken Industriegütersektor waren Aktien von BAE Systems mit 4 Prozent Aufschlag gefragt. Bei Morgan Stanley war von einem weiteren Jahr starker operativer und finanzieller Entwicklung des britischen Rüstungsunternehmens die Rede. Der Ausblick für 2026 deute zudem auf weiteres Wachstum hin und eröffne Potenzial nach oben.

Mit deutlichen Abgaben reagierten dagegen Carrefour auf die Zahlen zum Schlussquartal 2025. Die Aktie büßte knapp 5 Prozent ein. Die Analysten von JPMorgan sprachen von einem enttäuschenden vierten Quartal des französischen Supermarktbetreibers. Hinzu komme ein Ausblick, der wenig Aufschluss über die Entwicklung in diesem Jahr gebe./bek/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BAE Systems Aktie Die BAE Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,02 % und einem Kurs von 24,25 auf Tradegate (18. Februar 2026, 18:12 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BAE Systems Aktie um +11,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,06 %. Die Marktkapitalisierung von BAE Systems bezifferte sich zuletzt auf 70,69 Mrd.. BAE Systems zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7300 %. Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,000GBP. Von den letzten 1 Analysten der BAE Systems Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 44,00GBP was eine Bandbreite von -13,47 %/+81,29 % bedeutet.



