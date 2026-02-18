    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsATX IndexvorwärtsNachrichten zu ATX

    ATX gewinnt gut zwei Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • ATX sehr fest +2,09% auf 5.820,55 Punkte heute.
    • Wienerberger: Gewinn doppelt 166Mio, Aktie+3,9%
    • Voestalpine +7,7%; Europa positiv, WallSt hilft.
    Aktien Wien Schluss - ATX gewinnt gut zwei Prozent
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch sehr fest geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX verbuchte ein starkes Plus von 2,09 Prozent auf 5.820,55 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte eine klar positive Tendenz zu sehen. Im Späthandel unterstützten dann die Zuwächse an der Wall Street auch in Europa zusätzlich. In den USA waren zuvor überraschend positive Konjunkturnachrichten publiziert worden.

    Am Wiener Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene Wienerberger mit Geschäftszahlen in den Fokus. Der Baustoffkonzern schloss das Geschäftsjahr 2025 mit einem deutlichen Gewinnsprung ab. Trotz der anhaltenden Schwäche im Wohnungsneubau verdoppelte sich das den Aktionären zuzurechnende Ergebnis nach Steuern im Vergleich zum Vorjahr auf 166 Millionen Euro. Der Umsatz legte leicht um ein Prozent auf 4,57 Milliarden Euro zu. Das operative Ergebnis blieb stabil, während Einmaleffekte das berichtete Ergebnis stützten. Laut Analysten der Erste Group verfehlten im vierten Quartal das operative Ergebnis (Ebitda) und der Nettogewinn die Erwartungen der Bank. Die Titel des Baukonzerns reagierten dennoch mit plus 3,9 Prozent.

    Uniqa kletterten 2,9 Prozent auf 16,56 Euro hoch. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Versicherungskonzerns von 17,00 auf 19,60 Euro nach oben gesetzt. Gleichzeitig wurde das Anlagevotum "Buy" für die Titel bestätigt.

    Unter den Schwergewichten zogen Voestalpine um beachtliche 7,7 Prozent hoch. Die Verbund-Titel kletterten 2,1 Prozent hoch. Die Papiere der Raiffeisen Bank International erreichten ein Plus von 2,3 Prozent. Bawag und Erste Group gewannen 0,4 beziehungsweise 2,7 Prozent.

    Frequentis verteuerten sich um 0,5 Prozent. Eine Tochter der Wiener Technologiefirma, Frequentis C4i, hat eine Absichtserklärung mit SAMI L3Harris Technologies unterzeichnet, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit bei der Verteidigungskommunikation in Saudi-Arabien auszuloten. Der Fokus liege dabei auf aktuellen Programmen und künftigen Angeboten im Bereich der Programmdurchführung und lokalen Unterstützung. Die Royal Saudi Air Force nutze bereits das Kommunikationssystem von Frequentis C4i./ste/sto/APA/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbund Akt.(A) Aktie

    Die Verbund Akt.(A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,58 % und einem Kurs von 107,4 auf Tradegate (18. Februar 2026, 18:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbund Akt.(A) Aktie um -4,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von Verbund Akt.(A) bezifferte sich zuletzt auf 10,19 Mrd..

    Verbund Akt.(A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7900 %.




    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
