Sterling Metals in die 2026 TSX Venture 50 Rangliste der leistungsstärksten Unternehmen aufgenommen

18. Februar 2026 – Toronto, Ontario / IRW-Press / Sterling Metals Corp. (TSXV: SAG, OTCQB: SAGGF) („Sterling“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen als eines der leistungsstärksten Unternehmen im Bergbausektor in die Liste „2026 TSX Venture 50TM“ aufgenommen wurde. Im Jahr 2025 erzielte Sterling einen Aktienkursanstieg von 520 % und ein Wachstum der Marktkapitalisierung von 984 % und belegte damit Platz 31 unter den 50 in diesem Jahr ausgezeichneten Unternehmen. [i]

TSX Venture 50TM ist eine jährliche Rangliste der Unternehmen, die im vergangenen Jahr an der TSX Venture Exchange die beste Performance erzielt haben. Die Unternehmen werden anhand von drei gleichgewichteten Kriterien bewertet: Aktienkurssteigerung innerhalb eines Jahres, Wachstum der Marktkapitalisierung und konsolidiertes Handelsvolumen in Kanada.

Die Unternehmen, die in die Liste „2026 TSX Venture 50TM“ aufgenommen wurden, erzielten im vergangenen Jahr einen durchschnittlichen Aktienkursanstieg von 431 %. Von den 51 gelisteten Unternehmen sind 48 (94 %) im Bergbausektor tätig, was den erneuten globalen Finanzierungszyklus unterstreicht, der von geopolitischer Unsicherheit und einer erhöhten Nachfrage nach Ressourcensicherheit beeinflusst wird. Die Mehrheit der gelisteten Emittenten konzentriert sich auf die Exploration von Gold und Silber, während andere Unternehmen Projekte für kritische Mineralien vorantreiben, die für die Energiewende von entscheidender Bedeutung sind. Insgesamt sind diese Unternehmen in Tier-1-Jurisdiktionentätig, wobei 16 von ihnen Konzessionsgebiete in Kanada besitzen.

Mathew Wilson, CEO und Direktor, kommentierte: „Die Aufnahme in den TSX Venture 50 ist eine eindrucksvolle Bestätigung für die Arbeit, die unser Team im vergangenen Jahr geleistet hat. In einer Zeit, in der die Ressourcensicherheit und die Exploration in erstklassigen Jurisdiktionen wichtiger denn je sind, sind wir stolz darauf, eine neue Kupferentdeckung in Ontario voranzutreiben. Die Anerkennung von Sterling durch den Markt spiegelt die wachsende Bedeutung hochwertiger inländischer Explorationsprojekte wie unserem Kupferprojekt Soo wider. Angesichts der laufenden Explorationsbohrungen und zahlreicher Katalysatoren konzentrieren wir uns weiterhin darauf, Werte zu erschließen und einen Beitrag zur nächsten Generation der Versorgung Kanadas mit kritischen Mineralien zu leisten.“