    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsB+S Banksysteme AktievorwärtsNachrichten zu B+S Banksysteme
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    B+S Banksysteme: Starke Zahlen und hohes Kurspotenzial

    Die B+S Banksysteme AG hat im ersten Halbjahr 2025/26 Umsatz und Ergebnis zweistellig gesteigert und eine Rekordmarge erzielt. SMC-Research bewertet die Entwicklung als klar positiv und sieht das Unternehmen operativ auf Kurs. Analyst Adam Jakubowski geht davon aus, dass die Gesellschaft ihre eigene Prognose erneut übertreffen dürfte und attestiert der Aktie ein sehr großes Aufwärtspotenzial.

    Die B+S Banksysteme AG habe im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahrs 2025/26 den Umsatz um 10,0 Prozent auf 6,6 Mio. Euro gesteigert und auf dieser Basis das EBIT um 11,0 Prozent auf 1,0 Mio. Euro verbessert. Daraus ergebe sich eine Rekord-EBIT-Marge von 15,4 Prozent. Ermöglicht worden sei diese erfreuliche Entwicklung durch die Kombination aus höheren wiederkehrenden Erlösen, einer guten Auftrags- und Auslastungslage im Projektgeschäft sowie der anhaltenden Kostendisziplin.

    Wie schon bisher werde davon ausgegangen, dass B+S die eigene Prognose, die Umsätze auf Vorjahresniveau und ein moderates Kostenwachstum vorsehe, wie bereits im Vorjahr übertreffen werde; kalkuliert werde mit einem moderaten Umsatzwachstum um 3,5 Prozent und einem gleichbleibenden operativen Ergebnis. Dass trotz des Anstiegs im ersten Halbjahr beim EBIT im Gesamtjahr kein Wachstum mehr erwartet werde, liege an dem starken Zuwachs des Personalaufwands im vierten Kalenderquartal. Da dieser die Ergebnisentwicklung der nächsten Quartale belasten könnte, seien aus Vorsicht etwas zurückhaltendere Annahmen getroffen worden.

    Trotzdem werde für die Aktie ein sehr großes Aufwärtspotenzial gesehen. Das Kursziel liege nach der Modellaktualisierung bei 4,7 Euro gegenüber zuvor 4,9 Euro und damit 140,0 Prozent über dem aktuellen Kurs. Auch das KGV von 8,8, das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 5,2 sowie die Relation von Enterprise Value zum EBIT von 7,3 würden eine drastische Unterbewertung anzeigen.

    Deswegen werde das Urteil „Buy“ bekräftigt.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 18.02.2026 um 9:55 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 18.02.2026 um 8:51 Uhr fertiggestellt und am 18.02.2026 um 9:20 Uhr veröffentlicht.

     

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/02/2026-02-18-SMC-Update-BS-Banksysteme_frei.pdf

     

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

     

     

    Die B+S Banksysteme Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 1,980EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 18:38 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Dr. Adam Jakubowski
    Kursziel: 4,70 EUR


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Researchguide
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Researchguide
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    B+S Banksysteme: Starke Zahlen und hohes Kurspotenzial Die B+S Banksysteme AG hat im ersten Halbjahr 2025/26 Umsatz und Ergebnis zweistellig gesteigert und eine Rekordmarge erzielt. SMC-Research bewertet die Entwicklung als klar positiv und sieht das Unternehmen operativ auf Kurs. Analyst Adam …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     