    Republic Services Aktie deutlicher Kursrutsch - -4,44 % - 18.02.2026

    Am 18.02.2026 ist die Republic Services Aktie, bisher, um -4,44 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Republic Services Aktie.

    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Republic Services ist ein führender Anbieter in der US-Abfallwirtschaft, spezialisiert auf Müllabfuhr, Recycling und Abfallverwertung. Als zweitgrößter Marktteilnehmer konkurriert es mit Waste Management und Waste Connections. Das Unternehmen zeichnet sich durch nachhaltige Praktiken und innovative Recyclinglösungen aus.

    Republic Services Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 18.02.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -4,44 % verliert die Republic Services Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Republic Services Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,97 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,44 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Republic Services in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +3,20 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,49 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,45 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Republic Services einen Rückgang von -1,81 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,87 % geändert.

    Republic Services Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,49 %
    1 Monat -2,45 %
    3 Monate +3,20 %
    1 Jahr -16,20 %

    Informationen zur Republic Services Aktie

    Es gibt 310 Mio. Republic Services Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,21 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 18.02. - US Tech 100 stark +0,65 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Waste Management und Co.

    Waste Management, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,78 %.

    Republic Services Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Republic Services Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Republic Services Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Republic Services

    -4,45 %
    -5,85 %
    -2,15 %
    +3,06 %
    -17,11 %
    +49,79 %
    +146,05 %
    +351,28 %
    +720,45 %
    ISIN:US7607591002WKN:915201



