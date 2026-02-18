    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsflatexDEGIRO AktievorwärtsNachrichten zu flatexDEGIRO
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    flatexDEGIRO: Dividende steigt auf 20%, Prognose 2025 übertroffen

    flatexDEGIRO stellt die Weichen neu: Mit klaren Grundsätzen zur Kapitalallokation, wachsendem Ergebnis und geplanter Dividendenoffensive startet der Konzern in die nächsten Jahre.

    flatexDEGIRO: Dividende steigt auf 20%, Prognose 2025 übertroffen
    Foto: adobe.stock.com
    • Vorstand und Aufsichtsrat der flatexDEGIRO SE haben neue Grundsätze zur Kapitalallokation beschlossen; künftig sollen 20% des Konzernergebnisses eines Jahres als jährliche Dividende vorgeschlagen werden (vorbehaltlich regulatorischer Kennzahlen und Zustimmung).
    • Vorläufige, ungeprüfte Zahlen 2025: erwarteter Konzernumsatz rund 560 Mio. Euro (2024: 480 Mio.) und Konzernergebnis rund 160 Mio. Euro (2024: 112 Mio.), damit am oder über dem oberen Ende der bisherigen Prognose.
    • Erwartung für 2026: weiteres Umsatzwachstum von 5–10% und Steigerung des Konzernergebnisses um 5–15%.
    • Auf Basis der 20%-Politik würde sich für 2025 eine Dividende von rund 0,30 Euro je Aktie ergeben (2024: 0,04 Euro).
    • Kapitalallokationsfokus: Vorrang für organisches Wachstum in bestehenden und neuen Produkt-/Servicebereichen; zusätzlich möglich sind Konsolidierungen, Wachstums‑/Ergänzungsakquisitionen und opportunistische Aktienrückkäufe.
    • Die neuen Grundsätze sollen im Gewinnverwendungsvorschlag für die ordentliche Hauptversammlung am 2. Juni 2026 berücksichtigt werden; sie können angepasst werden und die tatsächliche Ausschüttung bedarf der Vorschläge von Vorstand/Aufsichtsrat sowie der Entscheidung der Hauptversammlung.

    Der nächste wichtige Termin, https://flatexdegiro.com/German/investor-relations/reporting/default.aspx, bei flatexDEGIRO ist am 26.02.2026.

    Der Kurs von flatexDEGIRO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 33,64EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,90 % im Plus.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.774,57PKT (+0,81 %).


    flatexDEGIRO

    +1,56 %
    -16,61 %
    -12,95 %
    +7,55 %
    +80,41 %
    +301,11 %
    +52,59 %
    +653,15 %
    +2.909,78 %
    ISIN:DE000FTG1111WKN:FTG111



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    flatexDEGIRO: Dividende steigt auf 20%, Prognose 2025 übertroffen flatexDEGIRO stellt die Weichen neu: Mit klaren Grundsätzen zur Kapitalallokation, wachsendem Ergebnis und geplanter Dividendenoffensive startet der Konzern in die nächsten Jahre.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     