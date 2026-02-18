flatexDEGIRO: Dividende steigt auf 20%, Prognose 2025 übertroffen
flatexDEGIRO stellt die Weichen neu: Mit klaren Grundsätzen zur Kapitalallokation, wachsendem Ergebnis und geplanter Dividendenoffensive startet der Konzern in die nächsten Jahre.
- Vorstand und Aufsichtsrat der flatexDEGIRO SE haben neue Grundsätze zur Kapitalallokation beschlossen; künftig sollen 20% des Konzernergebnisses eines Jahres als jährliche Dividende vorgeschlagen werden (vorbehaltlich regulatorischer Kennzahlen und Zustimmung).
- Vorläufige, ungeprüfte Zahlen 2025: erwarteter Konzernumsatz rund 560 Mio. Euro (2024: 480 Mio.) und Konzernergebnis rund 160 Mio. Euro (2024: 112 Mio.), damit am oder über dem oberen Ende der bisherigen Prognose.
- Erwartung für 2026: weiteres Umsatzwachstum von 5–10% und Steigerung des Konzernergebnisses um 5–15%.
- Auf Basis der 20%-Politik würde sich für 2025 eine Dividende von rund 0,30 Euro je Aktie ergeben (2024: 0,04 Euro).
- Kapitalallokationsfokus: Vorrang für organisches Wachstum in bestehenden und neuen Produkt-/Servicebereichen; zusätzlich möglich sind Konsolidierungen, Wachstums‑/Ergänzungsakquisitionen und opportunistische Aktienrückkäufe.
- Die neuen Grundsätze sollen im Gewinnverwendungsvorschlag für die ordentliche Hauptversammlung am 2. Juni 2026 berücksichtigt werden; sie können angepasst werden und die tatsächliche Ausschüttung bedarf der Vorschläge von Vorstand/Aufsichtsrat sowie der Entscheidung der Hauptversammlung.
