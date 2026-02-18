    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVection Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Vection Technologies

    Vection steigert seine Sichtbarkeit in Europa

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die DGWA wird beauftragt, die Kapitalmarktpräsenz und Investorenansprache zu stärken

    Vection steigert seine Sichtbarkeit in Europa - Die DGWA wird beauftragt, die Kapitalmarktpräsenz und Investorenansprache zu stärken
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Vection Technologies Ltd (ASX: VR1, OTC: VCTNY, FRA: S1X) („Vection“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von INTEGRATEDXR- und KI-gestützten digitalen Transformationslösungen, gibt die Ernennung der DGWA zum europäischen Kapitalmarkt- und Investor-Relations-Berater bekannt.

     

    Diese Beauftragung stellt einen wichtigen Schritt in Vections Strategie dar, die Investorenbasis in Europa auszubauen und die Marktsichtbarkeit insbesondere in der deutschsprachigen DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) zu stärken. Vection verfügt bereits über eine Börsennotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse (FRA: S1X).

     

    Der europäische Markt, der sich durch einen starken Fokus auf industrielle Technologien und digitale Transformation auszeichnet, stellt für Vection eine zentrale strategische Priorität dar, da das Unternehmen in Sektoren wie Verteidigung, Fertigung und öffentlicher Verwaltung hochvolumige und margenstarke Verträge gewinnt. Die DACH-Region beherbergt viele der größten Industrie- und Technologieinvestoren Europas und ist damit eine zentrale Zielregion für Vections unternehmensweite XR- und KI-Lösungen.

     

    Vection nimmt eine führende Rolle in der globalen digitalen Transformation ein und bietet hochwertige Softwarelösungen, die Extended Reality (XR) und Künstliche Intelligenz (KI) kombinieren, um komplexe Geschäftsprozesse in Branchen wie Verteidigung, Fertigung und Gesundheitswesen zu optimieren. DGWA wird das Unternehmen dabei unterstützen, den Bekanntheitsgrad zu steigern und die Sichtbarkeit der gehandelten Aktien innerhalb der europäischen Investment-Community zu erhöhen.

     

    Gianmarco Biagi, Managing Director & CEO von Vection Technologies, kommentierte:

    “Die Partnerschaft mit DGWA ist ein entscheidender Schritt in der Kapitalmarktstrategie von Vection. Europa beheimatet einige der weltweit anspruchsvollsten Industrieunternehmen und Technologieinvestoren, und die DGWA verfügt über die notwendige Expertise und das Netzwerk, um Vections Investment Highlights effektiv zu vermitteln – insbesondere unsere Fähigkeit, Künstliche Intelligenz und Extended Reality zu integrieren, um für unsere Kunden signifikante Effizienzgewinne zu realisieren.”

    Seite 1 von 3 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Vection steigert seine Sichtbarkeit in Europa Die DGWA wird beauftragt, die Kapitalmarktpräsenz und Investorenansprache zu stärken Vection Technologies Ltd (ASX: VR1, OTC: VCTNY, FRA: S1X) („Vection“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von INTEGRATEDXR- und KI-gestützten digitalen Transformationslösungen, gibt die Ernennung der DGWA zum europäischen Kapitalmarkt- …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     