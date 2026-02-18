Die DGWA wird beauftragt, die Kapitalmarktpräsenz und Investorenansprache zu stärken

Vection Technologies Ltd (ASX: VR1, OTC: VCTNY, FRA: S1X) („Vection“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von INTEGRATEDXR- und KI-gestützten digitalen Transformationslösungen, gibt die Ernennung der DGWA zum europäischen Kapitalmarkt- und Investor-Relations-Berater bekannt.

Diese Beauftragung stellt einen wichtigen Schritt in Vections Strategie dar, die Investorenbasis in Europa auszubauen und die Marktsichtbarkeit insbesondere in der deutschsprachigen DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) zu stärken. Vection verfügt bereits über eine Börsennotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse (FRA: S1X).

Der europäische Markt, der sich durch einen starken Fokus auf industrielle Technologien und digitale Transformation auszeichnet, stellt für Vection eine zentrale strategische Priorität dar, da das Unternehmen in Sektoren wie Verteidigung, Fertigung und öffentlicher Verwaltung hochvolumige und margenstarke Verträge gewinnt. Die DACH-Region beherbergt viele der größten Industrie- und Technologieinvestoren Europas und ist damit eine zentrale Zielregion für Vections unternehmensweite XR- und KI-Lösungen.

Vection nimmt eine führende Rolle in der globalen digitalen Transformation ein und bietet hochwertige Softwarelösungen, die Extended Reality (XR) und Künstliche Intelligenz (KI) kombinieren, um komplexe Geschäftsprozesse in Branchen wie Verteidigung, Fertigung und Gesundheitswesen zu optimieren. DGWA wird das Unternehmen dabei unterstützen, den Bekanntheitsgrad zu steigern und die Sichtbarkeit der gehandelten Aktien innerhalb der europäischen Investment-Community zu erhöhen.

Gianmarco Biagi, Managing Director & CEO von Vection Technologies, kommentierte:

“Die Partnerschaft mit DGWA ist ein entscheidender Schritt in der Kapitalmarktstrategie von Vection. Europa beheimatet einige der weltweit anspruchsvollsten Industrieunternehmen und Technologieinvestoren, und die DGWA verfügt über die notwendige Expertise und das Netzwerk, um Vections Investment Highlights effektiv zu vermitteln – insbesondere unsere Fähigkeit, Künstliche Intelligenz und Extended Reality zu integrieren, um für unsere Kunden signifikante Effizienzgewinne zu realisieren.”