    Aurania kündigt Veranstaltungen während der PDAC 2026 an

    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Toronto, Ontario, 18. Februar 2026 – Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; FWB: 20Q) („Aurania“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom 1. bis 4. März 2026 auf der Prospector’s and Developers International Convention (PDAC) 2026 im Metro Toronto Convention Centre (MTCC) in Toronto, Kanada, ausstellen wird.

     

    Standort des PDAC-Standes

    Aurania wird am Stand 2948 in der Investors Exchange im MTCC South Building, Ebene 800, ausstellen. Weitere Informationen zur PDAC und zur Anmeldung finden Sie auf der PDAC-Website.

     

    1. März – 14:30 Uhr Französische Botschaft in Kanada

    Die französische Botschaft veranstaltet am Sonntag, dem 1. März, von 14:30 bis 17:45 Uhr eine Präsentation in Raum 205B im MTCC North Building. Für Details zur Veranstaltung klicken Sie bitte hier.

     

    1. März – 17:30 Uhr Meet & Greet mit dem Management von Aurania

    Aurania veranstaltet am Sonntag, dem 1. März, von 17:30 bis 20:30 Uhr im Salon 1 im 19. Stock des Fairmont Royal York Hotels, 100 Front Street West, Toronto, Ontario, ein Meet & Greet für seine Aktionäre.

     

    Aufgrund der begrenzten Kapazitäten bitten wir Sie, Ihre Teilnahme bis spätestens 23. Februar um 12:00 Uhr ET durch eine Rückmeldung an Carolyn zu bestätigen: Carolyn.muir@aurania.com

     

    2. März – 8:00 Uhr Die Bergbaukammer von Ecuador

    Die Veranstaltung der Bergbaukammer von Ecuador findet am Montag, dem 2. März, um 8:00 Uhr ET in Raum 202B im MTCC North Building statt. Der Ecuador-Tag wird von der Bergbaukammer von Ecuador organisiert sowie veranstaltet und findet von 8:00 bis 12:00 Uhr statt. Diese Präsentation richtet sich an Investoren, Führungskräfte aus dem Bergbau und Interessenvertreter, die das Potenzial Ecuadors besser verstehen und zukünftige Chancen in seiner sich entwickelnden Bergbaulandschaft identifizieren möchten.

     

    Jährliches Schreiben an die Aktionäre

    Wenn Sie das Schreiben an die Aktionäre von Auranias CEO, Dr. Keith Barron, vom 7. Januar 2026 verpasst haben, können Sie es hier einsehen (https://aurania.com/wp-content/uploads/2026/01/ARU-Letter-to-Sharehold ...) .

     

    Über Aurania

     

    Aurania ist ein Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und kritischen Energierohstoffen in Europa und Übersee liegt.

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



