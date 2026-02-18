    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsflatexDEGIRO AktievorwärtsNachrichten zu flatexDEGIRO
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    flatexDEGIRO: Siebenfache Dividende geplant & neue Kapitalgrundsätze

    flatexDEGIRO meldet für 2025 starke vorläufige Zahlen, hebt die Dividendenpolitik deutlich an und stellt die Weichen für weiteres profitables Wachstum bis 2026.

    flatexDEGIRO: Siebenfache Dividende geplant & neue Kapitalgrundsätze
    Foto: adobe.stock.com
    • Vorläufige, ungeprüfte Zahlen 2025: Konzernumsatz rund 560 Mio. € (+≈17 %) und Konzernergebnis rund 160 Mio. € (+≈44 %), damit am/über dem oberen Ende der bisherigen Prognose.
    • Neue Grundsätze zur Kapitalallokation: künftig soll jährlich 20 % des Konzernergebnisses als Dividende vorgeschlagen werden.
    • Geplante Dividende für 2025: etwa 32 Mio. € bzw. rund 0,30 € je Aktie (2024: 0,04 €) — eine Versiebenfachung; bei einem XETRA-Schlusskurs von 33,20 € ergibt das eine Dividendenrendite von knapp 1 %.
    • Ausblick 2026: Umsatzanstieg um 5–10 % auf 588–616 Mio. € und Konzernergebnisanstieg um 5–15 % auf 168–184 Mio. €; weiteres organisches Kundenwachstum erwartet.
    • Wachstumstreiber und Investitionen: Ausbau von Kryptohandel, Wertpapierleihe, Sparplanangeboten, Stärkung des Kundenservices sowie fortlaufende Investitionen in Technologie und User Experience.
    • Kapitalallokation bleibt flexibel: neben regelmäßigen Dividenden sind Akquisitionen, Konsolidierungsschritte und opportunistische Aktienrückkäufe möglich; flatexDEGIRO betreut über 3,5 Mio. Kunden, verwahrt knapp 100 Mrd. € und wickelte 2025 mehr als 75 Mio. Transaktionen ab.

    Der nächste wichtige Termin, https://flatexdegiro.com/German/investor-relations/reporting/default.aspx, bei flatexDEGIRO ist am 26.02.2026.

    Der Kurs von flatexDEGIRO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 33,48EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,42 % im Plus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 33,60EUR das entspricht einem Plus von +0,36 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.775,65PKT (+0,82 %).


    flatexDEGIRO

    +0,78 %
    -16,61 %
    -12,95 %
    +7,55 %
    +80,41 %
    +301,11 %
    +52,59 %
    +653,15 %
    +2.886,67 %
    ISIN:DE000FTG1111WKN:FTG111



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    flatexDEGIRO: Siebenfache Dividende geplant & neue Kapitalgrundsätze flatexDEGIRO meldet für 2025 starke vorläufige Zahlen, hebt die Dividendenpolitik deutlich an und stellt die Weichen für weiteres profitables Wachstum bis 2026.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     