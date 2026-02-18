flatexDEGIRO: Siebenfache Dividende geplant & neue Kapitalgrundsätze
flatexDEGIRO meldet für 2025 starke vorläufige Zahlen, hebt die Dividendenpolitik deutlich an und stellt die Weichen für weiteres profitables Wachstum bis 2026.
Foto: adobe.stock.com
- Vorläufige, ungeprüfte Zahlen 2025: Konzernumsatz rund 560 Mio. € (+≈17 %) und Konzernergebnis rund 160 Mio. € (+≈44 %), damit am/über dem oberen Ende der bisherigen Prognose.
- Neue Grundsätze zur Kapitalallokation: künftig soll jährlich 20 % des Konzernergebnisses als Dividende vorgeschlagen werden.
- Geplante Dividende für 2025: etwa 32 Mio. € bzw. rund 0,30 € je Aktie (2024: 0,04 €) — eine Versiebenfachung; bei einem XETRA-Schlusskurs von 33,20 € ergibt das eine Dividendenrendite von knapp 1 %.
- Ausblick 2026: Umsatzanstieg um 5–10 % auf 588–616 Mio. € und Konzernergebnisanstieg um 5–15 % auf 168–184 Mio. €; weiteres organisches Kundenwachstum erwartet.
- Wachstumstreiber und Investitionen: Ausbau von Kryptohandel, Wertpapierleihe, Sparplanangeboten, Stärkung des Kundenservices sowie fortlaufende Investitionen in Technologie und User Experience.
- Kapitalallokation bleibt flexibel: neben regelmäßigen Dividenden sind Akquisitionen, Konsolidierungsschritte und opportunistische Aktienrückkäufe möglich; flatexDEGIRO betreut über 3,5 Mio. Kunden, verwahrt knapp 100 Mrd. € und wickelte 2025 mehr als 75 Mio. Transaktionen ab.
Der nächste wichtige Termin, https://flatexdegiro.com/German/investor-relations/reporting/default.aspx, bei flatexDEGIRO ist am 26.02.2026.
Der Kurs von flatexDEGIRO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 33,48EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,42 % im
Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 33,60EUR das entspricht einem Plus von +0,36 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.775,65PKT (+0,82 %).
+0,78 %
-16,61 %
-12,95 %
+7,55 %
+80,41 %
+301,11 %
+52,59 %
+653,15 %
+2.886,67 %
