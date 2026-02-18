    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsflatexDEGIRO AktievorwärtsNachrichten zu flatexDEGIRO
    Flatexdegiro will 2026 weiter zulegen und mehr Dividende zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Flatexdegiro: Umsatz ~560M, Gewinn ~160M +17% +43%
    • Prognose: Erlös +5-10%, Konzernergebnis +5-15%
    • 20% Ausschüttung: 0,30€ statt 0,04€ +Wachstum.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Onlinebroker Flatexdegiro peilt nach Zuwächsen im vergangenen Jahr weiter Wachstum an und will mehr vom Gewinn ausschütten. Der Umsatz dürfte im vergangenen Jahr rund 560 Millionen und der Gewinn etwa 160 Millionen Euro erreicht haben, teilte das Unternehmen überraschend am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen mit.

    Die Frankfurter haben mit dem Umsatzplus von knapp 17 Prozent besser abgeschnitten als das obere Ende der Prognosespanne erwarten ließ, beim Gewinnanstieg um fast 43 Prozent trafen sie das obere Ende der Prognose. Nun soll es in diesem Jahr beim Erlös um 5 bis 10 Prozent und beim Konzernergebnis um 5 bis 15 Prozent nach oben gehen. Die Aktie zog nachbörslich auf Tradegate im Vergleich mit dem Xetra-Schluss um fast zwei Prozent an.

    Analysten hatten bei den Werten für 2025 beim Umsatz etwas weniger, beim Gewinn etwas mehr auf dem Zettel. Beim für dieses Jahr angepeilten Erlös und Gewinn bleibt die Prognose jeweils unter den mittleren Schätzungen der Experten.

    Künftig will das Unternehmen 20 Prozent des Gewinns an die Aktionäre ausschütten. Das würde für 2025 eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie bedeuten, ein Jahr zuvor waren es nur 4 Cent gewesen. Neben der regelmäßigen Dividendenzahlung will das Unternehmen sein Geld künftig in eigenes Wachstum und Zukäufe stecken, aber je nach Lage auch Aktienrückkäufe nutzen./men/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie

    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 33,60 auf Tradegate (18. Februar 2026, 19:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um -16,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 3,69 Mrd..

    flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der flatexDEGIRO Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -4,76 %/+36,90 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
