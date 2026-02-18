Flatexdegiro will 2026 weiter zulegen und mehr Dividende zahlen

Zuerst wurde alles gehypt was irgendwie mit KI zu tun hat und nun dreht sich der Spieß wieder um. Aber ein Bäcker bleibt ein Bäcker, eine Baufirma eine Baufirma und ein Broker bleibt ein Broker. Die Geschäftsmodelle verändern sich nicht grundlegend. Es mag bei Brokern Einsparmodelle geben, Rationalisierungen durch Personalabbau sind denkbar, aber der KI-Einsatz wird auch nicht kostenlos sein. Die Hunderte Milliarden an Investitionen werden monetarisiert werden. Nach einer Umfrage, die ich leider gerade nicht parat habe, wissen die allermeisten Unternehmen überhaupt nicht wie sich KI im Unternehmen auswirken wird. Das wird sich erst noch zeigen.

Nun zu Flatex. Der Kurs ist der Gewinnentwicklung doch arg schnell vorangerannt. Auch jetzt ist Flatex noch kein Schnäppchen. Aber Flatex wächst, steigert die Marge und ist mittlerweile wieder gut geführt. Die Selbstbereicherung des Managements hat ein Ende gefunden, die BaFin-Intervention ist abgearbeitet. Die Konkurrenz wird ihre niedrigen Preise kaum auf die Dauer halten können. Schaden könnte Flatex eine längere Baisse am Aktienmarkt, denn dann wird das Transaktionsvolumen sicher abnehmen, wie es auch in der Vergangenheit schon der Fall war.

Wie sich der Kurs entwickelt? Weiß kein Mensch. Auf den Gesamtmarkt bezogen ist meine persönliche Einschätzung dass wir hier noch tiefere Kurse sehen werden.



