    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mittelstandsunion fordert Einkommensteuerreform

    Für Sie zusammengefasst
    • MIT fordert umfassende Einkommensteuerreform!!
    • Spitzensteuersatz erst ab 80.000 Euro anwenden
    • Tarif an Inflation anpassen, kalte Progression
    Mittelstandsunion fordert Einkommensteuerreform
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Eine umfassende Einkommensteuerreform fordert die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) in einem Initiativantrag für den am Freitag beginnenden CDU-Bundesparteitag. Man wolle "die arbeitende Mitte durch eine Einkommensteuerreform spürbar entlasten", heißt es in dem Papier, über das die "Rheinische Post" berichtet. Es liegt auch der Deutschen Presse-Agentur vor.

    Leistung müsse sich sowohl für Arbeitnehmer als auch für Unternehmer, "für die die Einkommensteuer die Unternehmensteuer ist", wieder lohnen, schreiben die Antragsteller.

    Konkret fordern sie: "Dafür muss der Einkommensteuertarif - aufgrund der Haushaltslage ggf. auch in Stufen - im ganzen Verlauf abgeflacht und der Steuersatz von 42 Prozent (sog. Spitzensteuersatz) erst ab einem zu versteuernden Einkommen von 80.000 Euro angewendet werden." Für den Spitzensteuersatz erst ab 80.000 Euro hatte sich zuvor auch CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann ausgesprochen. Derzeit greift er ab einem Jahreseinkommen von rund 68.000 Euro.

    In dem Initiativantrag heißt es weiter, man werde durch eine regelmäßige Anpassung des Tarifs an die Inflationsrate die kalte Progression verhindern. Höhere Steuerbelastungen auf steigende Einkommen verringerten Arbeitsanreize. "Unser derzeitiger Tarifverlauf ist leistungshemmend."

    MIT-Chefin Gitta Connemann sagte der "Rheinischen Post": "Heute werden schon Fachkräfte wie Spitzenverdiener besteuert." Mehr als 4,2 Millionen Arbeitnehmer zahlten den Spitzensteuersatz. Auch sei die Einkommensteuer eine Mittelstandsteuer. "Mehr als 70 Prozent der Mittelständler werden Monat für Monat bei der Einkommensteuer zur Kasse gebeten." Viele davon zahlten ebenfalls den Spitzensteuersatz. "Wenn sich Leistung für Verantwortungs- und Funktionsträger wieder lohnen soll, müssen wir die Steuertarife in die Gegenwart führen", betonte die MIT-Vorsitzende.

    Der zweitägige CDU-Bundesparteitag in Stuttgart beginnt am Freitag./kli/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Mittelstandsunion fordert Einkommensteuerreform Eine umfassende Einkommensteuerreform fordert die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) in einem Initiativantrag für den am Freitag beginnenden CDU-Bundesparteitag. Man wolle "die arbeitende Mitte durch eine Einkommensteuerreform spürbar …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     