Börsen Update USA - 18.02. - US Tech 100 stark +1,01 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:46) bei 49.694,70 PKT und steigt um +0,31 %.
Top-Werte: Amazon +2,86 %, Goldman Sachs Group +2,54 %, Walt Disney +2,30 %, Cisco Systems +2,24 %, Nike (B) +2,22 %
Flop-Werte: 3M -2,19 %, Procter & Gamble -1,50 %, Walmart -1,34 %, Verizon Communications -1,30 %, Boeing -0,90 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.957,90 PKT und steigt um +1,01 %.
Top-Werte: Shopify +9,78 %, AppLovin Registered (A) +8,07 %, DoorDash Registered (A) +8,01 %, Western Digital +7,35 %, Micron Technology +7,07 %
Flop-Werte: T-Mobile US -2,16 %, Constellation Energy -1,55 %, NXP Semiconductors -1,45 %, Walmart -1,34 %, Exelon -1,24 %
Der S&P 500 steht bei 6.888,72 PKT und gewinnt bisher +0,69 %.
Top-Werte: Global Payments +16,99 %, Garmin +9,78 %, MGM Resorts +9,08 %, AppLovin Registered (A) +8,07 %, DoorDash Registered (A) +8,01 %
Flop-Werte: Crown Castle -4,10 %, Genuine Parts -3,29 %, Republic Services -2,69 %, American Tower -2,56 %, Nisource -2,53 %
