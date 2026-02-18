Crown Castle Aktie deutlicher Kursrutsch - -4,10 % - 18.02.2026

Die Crown Castle Aktie notiert aktuell bei 74,37€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,10 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,18 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,62 %, geht es heute bei der Crown Castle Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Crown Castle ist ein führender Anbieter von Infrastruktur für drahtlose Kommunikation in den USA, spezialisiert auf Mobilfunkmasten, kleine Zellen und Glasfasernetzwerke. Als einer der größten Betreiber von Mobilfunkmasten in den USA konkurriert es mit American Tower und SBA Communications. Das Unternehmen hebt sich durch seinen Fokus auf städtische Gebiete und umfassende Glasfaserlösungen ab.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Crown Castle Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -1,48 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Crown Castle Aktie damit um +9,77 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,51 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Crown Castle um +1,65 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,69 % geändert.

Crown Castle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,77 % 1 Monat -1,51 % 3 Monate -1,48 % 1 Jahr -8,39 %

Informationen zur Crown Castle Aktie

Es gibt 435 Mio. Crown Castle Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,61 Mrd.EUR € wert.

Anleger setzen heute klar auf Risiko: Nebenwerte und Tech-Aktien ziehen davon, Leitindizes folgen solide – und diesseits wie jenseits des Atlantiks dominieren grüne Vorzeichen.

So schlagen sich die Wettbewerber von Crown Castle

American Tower, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,88 %. Cellnex Telecom notiert im Minus, mit -0,49 %.

Crown Castle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Crown Castle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Crown Castle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.