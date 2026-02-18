Laut Insidern aus dem Weißen Haus liegt die Wahrscheinlichkeit einer Attacke der USA auf den Iran bei 90% - aber die Wall Street feiert heute dennoch! Die massiven Truppenbewegungen der USA haben sich heute noch einmal verstärkt - das ist wohl mehr als eine gewaltige Drohkulisse und birgt die Gefahr einer Eskalation, denn China hilft dem Iran aktiv durch Aufklärungs-Technik bei der Beobachtung der US-Truppen. An der Wall Street heute viele der zuletzt verprügelten Tech-Aktien stark - aber das ist eher nur ein technischer Rebound aus einer überverkauften Charttechnik. In Sachen Wirtschaft spricht man in den USA inzwischen von einer "Boomcession": also einem Boom bei KI und Datencentern, aber einhergehend mit einer gleichzeitigen Rezession am US-Arbeitsmarkt..

Hinweise aus Video:

1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools:

https://www.investing-referral.com/fugi/

2. 10-Milliarden-Illusion ÖRR: GEZ-Gebühr ist Rettungspaket für Pensionsfonds

Das Video "Iran-Krieg "90%-Wahrscheinlichkeit - Wall Street feiert!" sehen Sie hier..