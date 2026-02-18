    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Neue US-Visabeschränkungen für iranische Regierungsbeamte

    Foto: Stringer - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Wegen der brutalen Niederschlagungen von Protesten durch die autoritäre Regierung in Teheran hat die US-Regierung neue Sanktionen gegen wichtige Funktionäre im Iran auf den Weg gebracht. Insgesamt 18 Regierungsbeamte und Manager der Telekommunikationsbranche sollen aufgrund neuer Visabeschränkungen nicht mehr in die Vereinigten Staaten einreisen dürfen, teilte das Außenministerium in Washington mit. Es handele sich dabei um Personen, die an "schweren Menschenrechtsverletzungen beteiligt" seien oder im Verdacht stünden, daran beteiligt zu sein.

    "Die Vereinigten Staaten werden sich weiterhin für das Recht des iranischen Volkes auf freie Meinungsäußerungen einsetzen", teilte ein Ministeriumssprecher mit. Das Ministerium warf der Führung in Teheran vor, weiterhin die "Ausübung der Grundfreiheiten der Iraner" einzuschränken.

    Die USA und der Iran hatten am Dienstag erneut unter anderem über das iranische Atomprogramm verhandelt, allerdings ohne greifbare Fortschritte. Die USA haben indirekt mit militärischer Gewalt gedroht, sollte die Führung in Teheran nicht einlenken. In die Region sind in den vergangenen Wochen viele amerikanische Kriegsschiffe verlegt worden./ngu/DP/he





    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
