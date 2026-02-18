Reiche will Kriseninstrument für Gasversorgung einführen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will die Gasversorgung in Deutschland für den Fall außergewöhnlicher Krisen absichern. "Wir wollen ein Kriseninstrument für den Winter 2027 einführen", sagte Reiche dem "Handelsblatt".

"Wir prüfen sehr genau, welches das geeignete Kriseninstrument ist", sagte Reiche auf die Frage, ob sie eine strategische Gasreserve nach dem Vorbild Österreichs für die beste Option halte.