    Reiche will Kriseninstrument für Gasversorgung einführen

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will die Gasversorgung in Deutschland für den Fall außergewöhnlicher Krisen absichern. "Wir wollen ein Kriseninstrument für den Winter 2027 einführen", sagte Reiche dem "Handelsblatt".

    "Wir prüfen sehr genau, welches das geeignete Kriseninstrument ist", sagte Reiche auf die Frage, ob sie eine strategische Gasreserve nach dem Vorbild Österreichs für die beste Option halte.

    Man dürfe jedoch das Marktgeschehen nicht mit außergewöhnlichen Krisen vermischen, die etwa durch Sabotageakte ausgelöst werden könnten. "Die Vermischung beider Fälle wird leider gerade von einigen Stimmen bewusst in Kauf genommen", sagte Reiche. Zuletzt gab es Diskussionen darüber, ob die Gasspeicher in Deutschland für den Winter ausreichend gefüllt sind.

    Reiche sagte der Zeitung, für den kommenden Winter gebe es genügend Einbuchungen in die Speicher, außerdem sei die Versorgung über unterschiedliche Lieferwege abgesichert./brd/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
