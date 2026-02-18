Miata Metals beruft Derk Hartman in das Board of Directors

VANCOUVER, British Columbia, 18. Februar 2026 / IRW-Press / Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (FWB: 8NQ) (OTCQX: MMETF) („Miata“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Herrn Derk Hartman zum unabhängigen Direktor seines Board of Directors mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Herr Hartman ist eine erfahrene Führungskraft mit über 25 Jahren Erfahrung im Bergbau- und Bankensektor und verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Unternehmensführung, Projektentwicklung und Kapitalmärkte. Er ist niederländischer Staatsbürger und verfügt über umfassende Kenntnisse über Suriname, da er im Jahr 2013 an der ersten Firma beteiligt war, die moderne Explorationstechniken auf den Goldprojekten Sela Creek und Nassau eingeführt hat. Diese regionalen Kenntnisse in Verbindung mit seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz in der Projektentwicklung bieten Miata wertvolle strategische Perspektiven für die Weiterentwicklung seines Goldprojekts Sela Creek.

Herr Hartman ist ein Gründungsmitglied von Sumin Resources, Awale Resources und Green Metals Refining Ltd. Derzeit ist er als Chief Executive Officer von Green Metals Refining Ltd. tätig und leitet die Entwicklung nachhaltiger Midstream-Raffineriekapazitäten für kritische Mineralien in Namibia.

Zuvor war er President und Chief Operating Officer von Giyani Metals Corp., wo er in Afrika ein Projekt für Mangan in Batteriequalität vorantrieb. Außerdem war er Chief Financial Officer von Silver Bear Resources Plc und spielte eine zentrale Rolle bei der Finanzierung, Entwicklung und schließlich der kommerziellen Produktion der Silbermine Mangazeisky.

Zu Beginn seiner Karriere arbeitete Herr Hartman im Investmentbanking bei ABN AMRO und BMO Capital Markets in London und beriet Bergbauunternehmen in den Bereichen Projektfinanzierung, Fusionen und Übernahmen sowie Kapitalmarkttransaktionen. Außerdem war er bei Royal IHC und MET63 für die Projektabwicklung zuständig und unterstützte die Durchführung von Bergbauprojekten weltweit.

„Wir freuen uns sehr, Herrn Hartman im Board of Directors von Miata Metals willkommen zu heißen“, erklärte Dr. Jaap Verbaas, CEO von Miata. „Seine einzigartige Kombination aus technischem Fachwissen, Kapitalmarkterfahrung und praktischen Erfolgen bei der Umsetzung von Projekten durch kritische Entwicklungsmeilensteine bringt eine wertvolle neue Dimension in unser Board of Directors. Da sich Sela Creek ständig weiterentwickelt, ist es wichtig, dass wir die technischen und strategischen Kapazitäten stärken, um alle potenziellen Wege zur Maximierung des Shareholder-Value zu bewerten und umzusetzen. Derks nachgewiesene Fähigkeit, hochwertige Projekte durch wichtige Entwicklungsphasen zu begleiten, wird entscheidend dazu beitragen, das volle Potenzial unseres Portfolios auszuschöpfen.“