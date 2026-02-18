Die Bulat Utemuratov Stiftung und die RAOUL Wohltätigkeitsstiftung starten ein Programm für unterstützte Beschäftigung für junge Menschen mit Autismus in Kasachstan

Das Programm zielt darauf ab, ein praktisches und skalierbares Modell zu entwickeln, das es jungen Menschen aus dem Autismus-Spektrum ermöglicht, in das Berufsleben einzusteigen und dort erfolgreich zu sein. Es wird den Zugang zu sinnvollen Beschäftigungsmöglichkeiten erweitern, das Fachwissen von Spezialisten stärken und international anerkannte Praktiken der unterstützten Beschäftigung in das kasachische Sozialdienstleistungssystem einführen.

ALMATY, Kasachstan, 18. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die Bulat Utemuratov Stiftung und die RAOUL Charity Foundation haben ein neues Programm für unterstützte Beschäftigung ins Leben gerufen, das jungen Menschen mit Autismus in Kasachstan einen strukturierten Weg in die Arbeitswelt eröffnen soll.

„Für uns ist dieses Programm ein wichtiger nächster Schritt zur Verbesserung der Möglichkeiten für junge Menschen mit Autismus in Kasachstan", sagte Ainur Karbozova, Geschäftsführerin der Bulat Utemuratov Stiftung. „Beim Übergang ins Erwachsenenalter ist die Beschäftigung eine der größten Herausforderungen. Unser Ziel ist es, ein nachhaltiges Modell zu entwickeln, das es ihnen ermöglicht, ihr Potenzial auszuschöpfen, und gleichzeitig die Arbeitgeber bei der Schaffung von integrativen Arbeitsplätzen zu unterstützen."

Die RAOUL Charity Foundation wird als Methodik- und Schulungspartner des Programms fungieren und ihr internationales Fachwissen auf dem Gebiet der unterstützten Beschäftigung nutzen, um die weltweit besten Praktiken vor Ort anzupassen, Job-Coaches auszubilden, Supervision anzubieten und die Überwachung und den Qualitätsrahmen zu unterstützen.

„Bei dieser Partnerschaft geht es darum, langfristige Unterstützung in langfristige Chancen zu verwandeln", sagte Mikhail Krivonos, internationaler Partner der RAOUL Charity Foundation. „Wir glauben an die Fähigkeiten und das Potenzial der Menschen. Gemeinsam wollen wir erreichen, dass eine nachhaltige Beschäftigung zu einem realistischen und erreichbaren Abschnitt im Leben junger Menschen mit Autismus in Kasachstan wird."

Die Pilotphase des Programms wird junge Menschen mit Autismus und Arbeitgeber aus den Bereichen Telekommunikation, Einzelhandel, Dienstleistungen, Logistik und anderen Sektoren einbeziehen. Es wird mit methodischer Unterstützung der RAOUL Charity Foundation in Zusammenarbeit mit Beeline Kazakhstan und der Association of Social Innovators durchgeführt. Die Teilnehmer erhalten individuelle Beurteilungen, maßgeschneiderte Schulungen und ein berufliches Profil, das auf reale offene Stellen abgestimmt ist, sowie Unterstützung beim Eintritt in den offenen Arbeitsmarkt.

Seit 2015 hat die Stiftung Bulat Utemuratov ein landesweites System zur Unterstützung von Kindern mit Autismus und ihren Familien aufgebaut. Über ihr Netzwerk von 13 Asyl-Miras-Zentren in 12 Städten hat die Stiftung in den letzten zehn Jahren mehr als 20.000 Kinder unterstützt. Das neue Beschäftigungsprogramm weitet dieses langfristige Engagement auf das Erwachsenenalter aus und konzentriert sich auf die dauerhafte soziale und berufliche Eingliederung. Im weiteren Verlauf planen die Partner, Ergebnisse und Erkenntnisse auszutauschen, um das Modell auf andere Regionen Kasachstans auszuweiten.

