freenet Aktie kommt unter die Räder - 18.02.2026

Mit einer Performance von -4,27 % musste die freenet Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,87 %, geht es heute bei der freenet Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

freenet ist ein bedeutender Player im deutschen Telekommunikationsmarkt, der durch flexible Angebote und starke Partnerschaften überzeugt.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die freenet-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +21,88 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die freenet Aktie damit um -0,99 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,77 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +15,17 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,83 % geändert.

freenet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,99 % 1 Monat +19,77 % 3 Monate +21,88 % 1 Jahr +13,19 %

Informationen zur freenet Aktie

Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,85 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von freenet

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,46 %. United Internet notiert im Plus, mit +0,07 %. Telefonica Deutschland notiert im Plus, mit +1,18 %. Vodafone Group legt um +0,91 % zu

freenet Aktie jetzt kaufen?

Ob die freenet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur freenet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.